Intel'in 9. Nesil İşlemcileri Erken Gelebilir
Intel'in 9'uncu nesil işlemcileri, beklendiğinden erken gelebilir!
Intel'in 9. Nesil işlemcilerine artık çok yakınız. Daha önce 2019 başı gibi geleceği düşünülen Intel 9'uncu nesil işlemciler, görünüşe göre beklendiğinden daha erken gelecek. Öyle ki, gelen bilgilere göre 9'uncu nesle 1 Ekim 2018 tarihinde kavuşacağız.
Wccftech'in haberine göre, Intel'in 8 çekirdekli canavarları; Intel Core i9-9900K ve Intel Core i7-9700K ile 6 çekirdekli Intel Core i5-9600K, 1 Ekim tarihinde raflarda olacak. i9-9900K, 8 core / 16 thread; i7-9700K, 8 core / 8 thread ve i5-9600K, 6 core / 6 thread taşırken, bu 3 modelle 9'uncu neslin tepe noktasını oluşturan Intel, elbette bu ailede daha çok sayıda işlemciye yer veriyor. Özellikle Core i9-9900K işlemcisiyle tavan frekansta 5.0 GHz'i bulabilen Intel, bu işlemciye 450 Dolar fiyat biçiyor.
Intel'in tüm 9'uncu nesil işlemci ailesi ise şöyle:
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın