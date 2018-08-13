Intel'in 9. Nesil İşlemcileri Erken Gelebilir

Intel'in 9'uncu nesil işlemcileri, beklendiğinden erken gelebilir!

Intel'in 9. nesil işlemcileri erken gelebilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

HONOR 10 FIRSATI!

DRONE'LARLA GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ SİZ OLUN

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
GridinSoft Anti-Malware'i Ücretsiz İndirin!
Canon PowerShot SX740 HS Kutusundan Çıkıyor
Intel'in 9. Nesil İşlemcileri Erken Gelebilir
HTC, Android 9.0 Pie Alacak Telefonlarını Açıkladı
Vodafone Red, Avantaj Sunmaya Devam Ediyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir