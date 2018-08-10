Intel'in İlk "Cetvel" SSD'si, 32TB Depoluyor
Intel'in ilk "cetvel SSD"si, depolama teknolojilerinde önemli bir adım attı.
Intel, 12 inç'lik ilk "cetvel" SSD'sini ortaya çıkardı. Firma, "1U" olarak bilinen bu form faktörü geçen sene ortaya çıkarmıştı.
DC P4500, bu yeni tasarıma uyan ilk sürücü olma özelliğine sahip ve 32TB veriyi normal sabit disklerin yirmide biri alanda depolayabiliyor. Cihazın güç tüketimi ise bu kapasitedeki normal sabit disklere göre 10 kat daha az. Intel, 32 SSD'yi yan yana getirerek bir sunucu slotunda 1 petabayt veri alanına ulaşılabileceğini söylüyor. Bunun yanında cihazın eşsiz şekli, normal SSD'lerin yarısı kadar hava akışıyla yetinebiliyor.
SSD'ler şu sıralar hem tüketici, hem de bulut depolama hizmetleri alanında diğer teknolojilere kıyasla daha hızlı gelişiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Samsung, 1 terabitlik yongalar kullanan 4TB'lık SSD'sini tanıtmıştı.
Zeynel A. Öztürk
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