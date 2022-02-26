İnteraktif Yapay Zeka Sineması Epson'la Yansıdı

Dünya çapında dijital sanat alanında başarılı işlere imza atan Refik Anadol'un yeni interaktif eseri 'Alkazar Rüyası', Epson'un yüksek çözünürlüklü projektörleriyle hayat buldu. Anadol, 20 adet Epson lazer projeksiyonla hazırladığı eserde ziyaretçilere 100'den fazla Yeşilçam filmine ait görüntüyü sürükleyici yapay zeka sineması formatında ve ve izleyici hareketleri sayesinde form değiştirebilen bir interaktif deneyim olarak sunuyor.
Nike'ın desteğiyle hayata geçirilen HOPE Alkazar kapılarını, dünyada interaktif dijital sanat ve yeni medya alanında başarılı işlerin altına imzasını atan Refik Anadol'un mekana özel olarak hazırladığı eşsiz bir deneyim eşliğinde açmıştı. Sanatçı, 'interaktif yapay zeka sineması' olarak tanımladığı bu işinde Alkazar Sineması'nın zengin geçmişiyle geleceği arasında bir köprü oluşturdu. Dünyada bir ilki deneyerek, 100'den fazla Yeşilçam filmine ait görüntülerle en yeni yapay zeka teknolojilerini bir araya getirdi. Alkazar Rüyası'nın kalbinde yer alan izleyicinin, işi gözlemlemenin ötesine geçerek spor eşliğinde interaktif bir şekilde deneyimleyebilmesi sağlandı.
Ziyaretçi eserin parçası oluyor
'Alkazar Rüyası' isimli interaktif enstalasyonun tasarımı, Epson'un yüksek çözünürlüklü 20 adet projektörü sayesinde gerçeğe dönüştü. Alkazar Rüyası, en son yapay zeka teknolojilerini ve yapay sinir ağlarını kullanarak ikonik sinema salonunun hafızasını, mimarinin kanvas, ışığın ise pigment olarak kullanıldığı bir esere dönüştürüyor. Alkazar Rüyası, çağdaş sanat, yeni medya, tarih, yapay zeka ve sporun kesişim noktasında durarak, deneyimin kalbine koyduğu izleyiciyi birinci bölümde sinema binasının tarihine doğru dramatik bir yolculuğa çıkarıyor; ikinci kısımda ise bu mekanın yeniliklerle dolu geleceğini hayal etmeye davet ediyor.
Ziyaretçiyi Alkazar'ın güncel ortak bilincini oluşturmaya davet eden ikinci kısımda hareket sensörleri ve takip cihazlarıyla ziyaretçilerin ve sporcuların hareketleri kaydediliyor; yapay zeka aracılığıyla, her bir ziyaretçinin parçası haline geldiği gerçek zamanlı yeni ve dinamik formlar yaratılıyor.
Eserde 14 adet Epson EB-L1750U model 15.000 lümenlik 4K lazer projeksiyon ve 6 adet EB-L20000U model 20.000 lümenlik lazer projeksiyon kullanılıyor. Toplam 20 adetlik profesyonel lazer projeksiyona ek olarak konuma özel lensler de yer alıyor. Her iki model de maksimum performans ve dayanıklılık gereken büyük mekan projeksiyonları olarak biliniyor. 4K çözünürlükte olağanüstü canlı renkler ve esnek kurulum özellikleriyle öne çıkıyorlar.
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