Internet Archive, 2.500 MS-DOS Oyununu Paylaştı
Internet Archive, 1990'ların 2.500 MS-DOS oyununu, hatıralarınızı canlandırmanız için paylaştı. İşte eski efsanelere ulaşmanın yolu...
1990'ların Alien Rampace, 3D Bomber gibi MS-DOS oyunlarını zamanında severek oynayanlardansanız, bu oyunları Internet Archive sayesinde tekrar oynayabilirsiniz.
Internet Archive, aksiyon, strateji ve macera oyunlarını içeren 2.500 MS-DOS oyununu pazar günü yayınladı. Yayınlananlar arasında Princess Maker 2, I Have No Mouth And I Must Scream, Vor Terra, Spooky Kooky Monster Maker gibi oyunlar var.
1992 hatıralarınızı canlandırabilecek oyunlardan biri olan aksiyon-macera oyunu Alone in the Dark'ta özel soruşturmacı Edward Carnby'yi veya aile üyesi Emily Hartwood'u canlandırabiliyorsunuz. Jeremy Hartwood'un şüpheli ölümünü araştırdığınız oyunda perili olduğu söylenen konak Derceto'yu dolaşmanız gerekiyor. Oyunda farelerle, zombilerle ve devasa solucanlarla savaşıp, bulmacaları çözmeniz gerekiyor.
Kar amacı güteyen bir dijital kitaplık olan Internet Archive, bilgisayar oyunlarının, kitapların, ses kayıtlarının ve videoların bir arşivini oluşturuyor. Daha eski oyunlar arayanlar, Internet Archive'in düzenli olarak yeni oyunlar eklediği 80'ler ve 90'lar arşivlerine göz atabilir.
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