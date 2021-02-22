Bitcoin yine rekor kırdı! Bitcoin'e Tesla etkisi

Kripto para Bitcoin, 2021 yılının Ocak ayından beri hızla yükselmeye devam ediyor. Ocak ayından buyana yüzde 90 değer kazanan Bitcoin, toplam piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı.
Bitcoin'in Yükselişinde Tesla Etkisi
21 Şubat pazar günü gerçekleşen ani yükselişin nedeni ise Tesla oldu. Tesla ve diğer büyük şirketler, Bitcoin ile ödeme kabul etme kararı aldı. Bu kararın ardından Bitcoin değeri 58 bin doları aştı.
Bitcoin Ocak ayı sonunda 30 bin dolara kadar gerilemişti.
Elon Musk geçtiğimiz hafta elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamıştı. Öte yandan MasterCard da Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlanıyor.
Dünyanın en büyük fon yöneticisi olan Blackrock ise dijital para birimini kullanmanın yollarını aradıklarını duyurdu.
Koronavirüs Pandemisi Kripto Paralara Olan İlgiyi Arttırdı
Koronavirüs pandemisi nedeniyle insanlar fiziksel alışverişten uzaklaşarak dijital alışverişe yöneldi. Kripto para yükselişinde bunun da etkisi büyük. Ancak Bitcoin'e şüphe ile yaklaşanlar bunun bir spekülatif bir ticaret aracı olduğunu düşünüyor.
Kripto para birimi değerlendirme platformu Evai'nin kurucusu Matt Dixon, küçük yatırımcıları risklere karşı uyarıyor; "Kâr potansiyeli çok yüksek olabilir ama zarar potansiyeli de bir o kadar yüksek."
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