Dünyamız İçin Bir Korkutan Rekor Daha Kırıldı!

Üzerinde yaşadığımız Dünya'yı nasıl hor kullandığımızı kanıtlayan, yeni bir kötü rekor daha kırıldı...

  • Levent Öztürk
Dünyamız İçin Bir Korkutan Rekor Daha Kırıldı!
Shutterstock

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı smart TV'ler
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Amazon Prime Video, Türkiye'de Temmuz ayında yayınlanacak yapımlar
Chrome, Kullanıcılarını Güvensiz Gördüğü Sitelere Sokmayacak!
Güçlü ama uygun donanımlı telefon alternatifleri
Dünyamız İçin Bir Korkutan Rekor Daha Kırıldı!
Apple Reklamında Samsung Galaxy S21 Sürprizi

 

 