Dünyamız İçin Bir Korkutan Rekor Daha Kırıldı!

Antarktika'da kaydedilen en yüksek sıcaklık Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından doğrulandı. Antarktika Yarımadası'ndaki Hope Bay'de tüm yıl boyunca hizmet veren bir Arjantin araştırma istasyonu olan Esperanza İstasyonu'nda 6 Şubat 2020'de 18.3°C sıcaklık kaydedildi. Açık ve net bir şekilde bu rekor kıran sıcaklığın, dünyayı yavaş yavaş saran ve derinleşen iklim krizinin bir başka korkunç yansıması olduğu söylenebilir.
WMO Genel Sekreteri Profesör Petteri Taalas yaptığı açıklamada "Antarktika Yarımadası (Güney Amerika'ya yakın kuzeybatı ucu), son 50 yılda neredeyse 3°C ile gezegenin en hızlı ısınan bölgeleri arasındadır ve bu yeni sıcaklık rekoru gözlemlediğimiz iklim değişikliği ile tutarlı" dedi.
Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi Direktörü ve WMO Birinci Başkan Yardımcısı Profesör Celeste Saulo ise, konu hakkında "Bu yeni rekor, iklim değişikliğinin acil önlemler gerektirdiğini bir kez daha gösteriyor. Küresel ısınma nedeniyle giderek daha sık meydana gelen aşırı olaylara yanıt verebilmek için gözlem, tahmin ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesine devam edilmesi şart" diyor.
Antarktika'daki sıcaklık kayıtları, doğru olduklarından emin olmak için sıkı bir inceleme sürecinden geçiriliyor ve bu nedenle WMO, geçtiğimiz yılın başlarındaki bu kaydı henüz ancak onaylıyor. Gözlemlerine göre, Şubat 2020'de görülen bu rekor sıcaklık, hem Esperanza İstasyonu'nda hem de Seymour Adası'nda önemli yerel yüzey ısınması üreten aşağı eğimli rüzgarlar oluşturan büyük bir yüksek basınç sisteminin sonucuydu.
Bu yeni duyurunun bir parçası olarak WMO, daha önce 9 Şubat 2020'de Seymour Adası'nda bildirilen 20.75 °C'lik daha da yüksek bir sıcaklık kaydını reddetti. Bu alışılmadık derecede yüksek sıcaklığın, sıcaklık sensörü için bir termal sapma hatasına yol açan bir "doğaçlama radyasyon kalkanı" tarafından çarpıtıldığını açıkladı.
Antarktika bölgesi için önceki resmi rekor, 24 Mart 2015'te yine Esperanza Araştırma İstasyonu'nda kaydedilen 17.5 °C idi. 60 derece enleminin güneyindeki tüm buzları/karaları içeren Antarktika bölgesi için genel rekor ise Ocak 1982'de Signy Adası'nda alınan 19.8°C.
Gezegenin Kuzey Kutbu'ndaki diğer tarafında, durum muhtemelen daha da kötü. Hava sıcaklığı kayıtlarından farklı olan kara yüzey sıcaklıklarının Haziran 2021'de Kuzey Kutup Dairesi'ndeki bir Sibirya kasabası olan Verkhoyansk çevresinde 48°C'ye kadar çıktığı tespit edildi. Çoğu bilim insanı, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Kuzey Kutbu (Arktik) bölgesinin bir bütün olarak gezegendeki diğer yerlerden daha hızlı ısındığı konusunda hemfikir. Bu devasa değişimin etkisi, Kuzey Kutbu'nun soğuk sınırlarından çok daha uzaklarda da hissedilecek ve muhtemelen yükselen deniz seviyelerinden yoğunlaşan aşırı hava olaylarına kadar gezegende zincirleme bir etkiye sahip olacak...
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