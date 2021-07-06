Dünyamız İçin Bir Korkutan Rekor Daha Kırıldı!

Üzerinde yaşadığımız Dünya'yı nasıl hor kullandığımızı kanıtlayan, yeni bir kötü rekor daha kırıldı...

06 Temmuz 2021 00:03

Levent Öztürk