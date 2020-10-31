İnternete Bağladığınız Cihazlarınızın Güvenliğini Sağlayacak 5 Altın Adım

Artık neredeyse 24 saat online yaşantımız var. İnternete sürekli bağlıyız ve durmayan bir veri akışı söz konusu. Ama hayatımıza daha çok akıllı cihaz dahil ettikçe, bu cihazların güvenli olması gerektiğini unutmamalıyız. Peki, siber saldırı kurbanı olma riskini azaltmak için ne gibi adımlar atabilirsiniz?