NASA, Bennu Meteoru'nu Ziyaret Ederek, 6 Saniye İçinde Tarih Yazdı

Geçtiğimiz gün, yaklaşık 6 saniye içerisinde bir tarih yazıldı. Salı akşamı NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, 101955 Bennu meteoru ile kısa ve tehlikeli buluşmasını başarılı bir şekilde tamamladı. Bu sırada da regolitten bir örnek almayı başardı ve şimdi bilim insanlarının incelemesi için Dünya'ya geri getirecek. Ayrıca NASA, yeni yaptığı aracın SamCam görüntüleme biriminden gelen 82 fotoğraflık bir serinin paylaşımı ile bu manevranın OSIRIS-REx'in bakış açısından nasıl göründüğünü izlememize de imkan tanıdı.
NASA'nın söylediğine göre görseller, OSIRIS-REx'in Bennu'ya doğru inişinin yaklaşık beş dakikasını ve uzay cismi ile temas etme anını içeriyor. Fotoğraf serisi sırasında OSIRIS-REx'in uygun bir şekilde adlandırılmış Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) aracı kadrajda görülebiliyor. NASA'nın söylediğine göre bu parça, aracın asteroide dokunan tek parçasıydı. Görüntüler pek önemli değilmiş gibi gözükebilir ancak NASA'nın akşam düzenlediği bir medya soru ve cevap etkinliğinde ajans, sadece OSIRIS-REx'in bu olay sırasında bol miktarda döküntü ortaya çıkarmasından Bennu'nun yüzeyi hakkında çok şey öğrenildiğine işaret etti.
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