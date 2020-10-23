NASA, Bennu Meteoru'nu Ziyaret Ederek, 6 Saniye İçinde Tarih Yazdı

NASA, Bennu'yu ziyaret eden ve örnek toplayan OSIRIS-REx'in görüntülerini paylaştı...

  • Levent Öztürk
NASA Bennu manevrasının görüntülerini paylaştı...
NASA / Reuters

Geçtiğimiz gün, yaklaşık 6 saniye içerisinde bir tarih yazıldı. Salı akşamı NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, 101955 Bennu meteoru ile kısa ve tehlikeli buluşmasını başarılı bir şekilde tamamladı. Bu sırada da regolitten bir örnek almayı başardı ve şimdi bilim insanlarının incelemesi için Dünya'ya geri getirecek. Ayrıca NASA, yeni yaptığı aracın SamCam görüntüleme biriminden gelen 82 fotoğraflık bir serinin paylaşımı ile bu manevranın OSIRIS-REx'in bakış açısından nasıl göründüğünü izlememize de imkan tanıdı.

NASA'nın söylediğine göre görseller, OSIRIS-REx'in Bennu'ya doğru inişinin yaklaşık beş dakikasını ve uzay cismi ile temas etme anını içeriyor. Fotoğraf serisi sırasında OSIRIS-REx'in uygun bir şekilde adlandırılmış Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) aracı kadrajda görülebiliyor. NASA'nın söylediğine göre bu parça, aracın asteroide dokunan tek parçasıydı. Görüntüler pek önemli değilmiş gibi gözükebilir ancak NASA'nın akşam düzenlediği bir medya soru ve cevap etkinliğinde ajans, sadece OSIRIS-REx'in bu olay sırasında bol miktarda döküntü ortaya çıkarmasından Bennu'nun yüzeyi hakkında çok şey öğrenildiğine işaret etti.

OSIRIS-REx Aftermath of Sample Collection at Asteroid Bennu: SamCam ViewOSIRIS-REx Aftermath of Sample Collection at Asteroid Bennu: SamCam View
Captured on Oct. 20 during the OSIRIS-REx mission’s Touch-And-Go (TAG) sample collection event, this series of 16 images shows the SamCam imager’s field of view as the NASA spacecraft backs away from asteroid Bennu’s surface after touching down. The sampling event brought the spacecraft all the way down to sample site Nightingale, and the team on Earth received confirmation of successful touchdown at 6:08 pm EDT. Preliminary data show the sampling head touched Bennu’s surface for approximately 6 seconds, after which the spacecraft performed a back-away burn. Read more: Credit: NASA/Goddard/University of Arizona Download full-resolution versions of this and related multimedia at NASA Goddard's Scientific Visualization Studio:

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