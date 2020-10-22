Netflix, 2020'nin En Büyük Yapımlarından Biri Olan Away'i İptal Etti

Netflix, 2020'nin ve belki de tüm Netflix tarihinin en büyük yapımlarından birini, herkesi şaşırtan bir kararla ilk sezonun ardından iptal ettiğini duyurdu.

Netflix'ten herkesi şaşırtan iptal

Netflix, 2 kez Oscar ödülü kazanmış olan Hilary Swank'ın başrolünü üstlendiği iddialı dizisi Away'i, sadece ilk sezonun ardından iptal ettiğini duyurdu. Bu karar tabii ki hemen herkesi şaşırtan bir karar oldu. Zira Away, gerek oyuncu kadrosu, gerek büyüklüğü açısından akış hizmetinin bugüne kadarki en iddialı yapımlarından biriydi.

Bu iptal kararının ardında nelerin yattığını doğal olarak bilmiyoruz. Doğal olarak dememizin sebebi, Netflix'in bu tip konularda oldukça ketum davranması. Netflix, sadece istediği yapımların izlenme sayılarını açıklıyor ve bu durum, pek çok yapımın ne kadar ilgi gördüğünü anlamamızı engelliyor.

Tek bildiğimiz, akış hizmetinin yapım bütçesi ve izleyici sayısı arasında gizli bir denge sistemine sahip olduğu. Ama bu sistem bile, zaman zaman kullanılmayabiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde iptal edilen GLOW, daha önce final sezonun geleceği açıklanan dizilerden biriydi. Ama ne olduysa, anlaşma imzalandıktan sonra final sezonu, apar topar iptal edilmişti.

Sebep ne olursa olsun, Away'in ikinci sezonunu göremeyeceğimiz bir gerçek. Eğer dizinin ilk sezonunu izlediyseniz ve beğendiyseniz, bu kadarla yetinmek zorundasınız.

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