İnternete Sızan Özel Bilgilerimiz, Tam Gaz Satılmaya Devam Ediyor

Güvenlik önlemleri yeterince alınmayan veri tabanları ve bu veri tabanlarında "saklanan" kişisel bilgilerimiz, kullanıcılar için problem olmaya devam ediyor.

Güvensiz Veri Tabanları, Sızmaya Devam Ediyor

Yeni bir araştırma, eposta, parola, telefon numarası gibi hassas bilgileri içeren 9.517 veri tabanının internet üzerinden ulaşılabilir durumda olduğunu ortaya çıkardı. NordPass'ın bir beyaz şapkalı hacker ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmada, sırasıyla Çin, ABD ve Hindistan'ın başında bulunduğu 20 ülkeden veri tabanları keşfedildi. Çin'in 4.000 veri tabanı ve 2,6 milyar girdi ile en üst sırada olduğu gözleniyor. Verinin bir kısmı işe yaramaz gibi görünse de, dışarıdan ulaşılması halinde büyük hasara yol açabilir.

Sızan veri tabanlarını bulmak, Censys ve Shodan gibi arama motorları sayesinde çok zor bir iş değil. NordPass, şirketlerin ve geliştiricilerin veri tabanlarını asla dış dünyaya açık şekilde bırakmamaları gerektiğini söylüyor. Veri sadece durduğu yerde değil, aktarım sırasında da risk altında bulunduğundan, şifreleme, kimlik yönetimi ve açık yönetimi, kritik öneme sahip.

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