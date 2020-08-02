Spotify'ın Son Raporu, COVID-19 Öncesine Döndüğümüzü Söylüyor

Spotify'ın açıkladığı yeni rapor, hayatımızın COVID-19 döneminden önceki "normal" seviyesine yaklaştığını gösteriyor.

  • Levent Öztürk
Spotify'ın sayılarına göre eskiye dönüş başladı

Spotify'ın ikinci çeyrek gelir raporu sadece hizmetin kaç kişi tarafından kullanıldığı ve ne kadar para kaybettiğini değil, aynı zamanda insanların COVID-19 karantinalarının gevşemesi ile beraber normal yaşamlarına ne kadar geri döndüklerini de gösteriyor. Akış firmasının söylediğine göre "araç içi dinleme" sayıları karantinaların  başlamasından önceki sayının sadece yüzde on altına kadar yükselmiş durumda.

Salgın, firmanın 300 milyon kullanıcı noktasına ulaşma hedefine pek zarar vermemiş gibi gözüküyor. Spotify, insanların işe dönmeleri ve işletmelerin tekrar reklam almaya başlamaları ile beraber toplam kullanıcı tabanının 299 milyona ulaştığını açıkladı. Ayrıca bu sayının 138 milyonu Premium ile aylık üye ve geri kalanı da platformun reklam destekli sürümünü kullanıyor.

Spotify'ın podcastlere gösterdiği ilgi de meyvelerini veriyor gibi gözüküyor ve artık kullanıcıların %21'i platform üzerinde podcast dinliyor. Bu sayı "yıl bazında üç basamaklı oranlar ile büyümeye devam ediyor" ve bu yüzden de yılın geri kalanında sayının artması bekleniyor.

Spotify'ın geliri artmış olsa da, kayıpları da derinleşti ve firma, bunun birkaç farklı etkene bağlı olduğunu söylüyor. Firma her zaman olduğu gibi, vergi yükünü arttıran İsveç'teki çalışanlarını hatırlatmayı unutmuyor. Ancak bundan daha önemli olan fark, daha fazla ailenin ve öğrencinin grup veya indirimli planlara geçmesi ile beraber firmanın kullanıcı başına ortalama gelirinin azalması olarak gözüküyor.

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