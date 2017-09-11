iOS 11'deki Keşfe Göre iPhone X Geliyor
iOS 11'de yapılan yeni keşifler, Apple'ın yeni amiral gemisi telefonunun adının iPhone X olacağını doğruluyor!
Aylardır iPhone 8'den o kadar çok sızıntı geldi ki, telefon hakkında her şeyi öğrendiğimizi sanıyorduk. Ancak en son sızıntı, cihazın ismi hakkında yanıldığımızı gösteriyor olabilir.
Yazılım geliştiricisi Steven Troughton-Smith, iOS 11'de iPhone X adıyla ilgili birden fazla referans bulduğunu söylüyor. Geliştiriciye göre Apple, diğer yeni iPhone'larını iPhone 7S ve iPhone 7S Plus yerine iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak adlandıracak. Troughton-Smith iOS 11'in final sürümüne erişim sahibi olsa da, Apple'ın son anda değişiklik yapma ihtimali her zaman var. Bu yüzden firmanın asıl telefonunu iPhone 8 adıyla da görebiliriz.
Amiral gemisi telefon için daha önce iPhone Edition ismi de anılmaktaydı, ancak tanıtım günü yaklaştıkça bu iddia ortadan kayboldu. Yarın tanıtılacak iPhone X'in veya iPhone 8'in çok ince bir ekran çerçevesiyle, kablosuz şarjla, çift arka kamerayla ve yeni AR yetenekleriyle gelmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın