iOS 12 ile Şarj Bitse Bile NFC ile Yola Devam
iOS 12 ile iPhone'un şarjı bitse bile telefonun NFC özelliğinden faydalanmaya devam edilebiliyor!
Akıllı telefonlarda yer alan NFC özelliği her ne kadar ülkemizde çok aktif olarak kullanılmasa da, yurt dışında daha faal olarak kullanılıyor. Ödeme sistemlerinin yanı sıra metro ve okullarda kimlik kartları yerine telefonunuzun NFC özelliğini kullanarak giriş sağlayabiliyorsunuz. iPhone'larda da bu özellik mevcut ki, bahsedeceğimiz konu da direkt olara iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile ilgili.
Yeni akıllı telefonlarıyla beraber yeni iOS 12 işletim sistemini de getiren Apple, yeni işletim sistemi ile beraber NFC özelliğine ek bir güncellemede bulunmuş. Bu da telefonun şarjı bitse dahi, NFC özelliğini bir süre daha kullanmak için size zaman tanıması. Bilgilere göre iOS 12 ile beraber iPhone'un NFC özelliğinden şarjınız bitse dahi 5 saate kadar daha yararlanabiliyorsunuz. Bu da kimlik kartı olarak iPhone'u kullananlar için iyi bir haber.
iOS 12 ile beraber gelen Express Card özelliği, şu an için 3 ABD kolejinde uygulamaya koyulmuş. Yıl sonunda bu sayıyı arttıracak olan Apple, ayrıca NFC transit kart özelliğini Çin ve Japonya için de sağlıyor. Bu arada bu özellikten telefonların iOS 12'ye yükseltecek olan iPhone 7 ve iPhone 8 kullanıcıları da yararlanabilecek.
Ercan Uğurlu
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