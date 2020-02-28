iOS 13, Kendi Kendini Tamir Edebilecek!

iOS 13'ün yeni yayınlanan beta sürümü, işletim sisteminin macOS'taki bir sistem kurtarma işlevi sunabileceğinin işaretini veriyor!

iOS 13'e Yeni Bir Kurtarma İşlevi Gelebilir

Apple'ın yeni yayınladığı iOS 13 beta sürümleri, macOS'takine benzer bir sistem kurtarma seçeneğinin iPhone'a gelebileceğinin işaretini veriyor.

9to5Mac'e göre iOS 13.4'ün ve iPadOS 13.4'ün üçüncü yapısında OS Recovery adlı bir işleve dair kodlar bulunuyor. Apple'ın iPadOS'u macOS'a benzer bir işletim sitemi haline getirmek istediğini biliyoruz, bu yüzden böyle bir yenilik yerinde olabilir. iPad'iniz ana bilgisayarınız ise, sistemi geri yüklemek için cihazı bir başka bilgisayar bağlamak pek anlamlı görünmüyor. Bu durum, elbette telefonlar için de geçerli olabilir.

Örneğin Apple Watch'u eski haline getirmek için bir Apple mağazasına gitmeniz gerekiyor. Geliştirici ön izleme saatinizde soruna yol açarsa, bu can sıkan bir soruna dönüşebilir. Apple TV'yi PC'ye bağlamak kolay, ancak Internet Recovery seçeneği daha kolay.

macOS'taki Internet Recovery ile iOS'taki OS Recovery'nin farkı, muhtemelen iOS'taki işlevin iOS'un veya iPadOS'un en son sürümünü yükleyecek olması. macOS'taki kurtarma işlevi ise PC'nizle gelen işletim sistemini yüklüyor.

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