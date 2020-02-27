Samsung, SoundAssistant Uygulamasını Güncelledi

Samsung, güncellediği SoundAssistant uygulamasına dikey ses seviyesi çubuğu işlevi getirdi!

Samsung, SoundAssistant Uygulamasını Güncelledi

Samsung'un SoundAssistant uygulaması, aldığı güncellemeyle yeni, dikey bir ses ayarlama kaydıracına sahip oldu. Yatay ses kaydıracının yerini alan işlevle birlikte ses paneli de yenilendi.

Yeni ses paneli, ekolayzır ve Dolby Atmos ayarlarına da hızla ulaşmanıza olanak tanıyor. Dikey ses paneli, varsayılan olarak ekranın sağ tarafında görüntüleniyor ancak istenirse sol tarafa alınabiliyor. Panelin rengini değiştirmek, koyu veya açık temaya uyumlu hale getirmek mümkün.

Güncelleme, sesle ilgili ayarlara ve işlevlere de kolayca erişmenizi sağlayacak yenilikler içeriyor. Dilerseniz kendi ekolayzır ön ayarlarınızı oluşturup, kaydedebiliyor, bunları diğer Galaxy kullanıcılarıyla paylaşabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy telefon sahipleri, SoundAssistant'ın en son sürümünü Galaxy Store'dan veya APK dosyası olarak indirebiliyorlar.

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