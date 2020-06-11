iOS 14,'le Birlikte, Bu Yeni İşlev de iPhone'lara Gelebilir

Merakla beklenen iOS 14, sızan görüntüye bakacak olursak sesli ve görüntülü çağrıları kaydetmeye yönelik yeni bir işlevle gelebilir.

iOS 14, Çağrı Kayıt İşleviyle Gelebilir

22 Haziran'daki çevrimiçi Apple WWDC etkinliğinde tanıtılmasını beklediğimiz iOS 14, yeni "tüm uygulamalar" ekranı, iPhone için yeni çoklu görev ekranı gibi yeniliklerle gelecek. Gelmesi muhtemel bir başka yeniliğin çağrı kaydetme olduğu ortaya çıktı.

Jailbreak topluluğunun eline geçen bir mühendislik resmi, telefon ve FaceTime aramalarını kaydetmeye yönelik bir işlevin işaretini veriyor. Sızan ayar sayfasında "Sesli arama kaydetmeyi etkinleştir" adlı bir düğmenin bulunduğu gözleniyor. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde hem gelen, hem de giden çağrılar otomatik olarak kaydediliyor.

Çağrı kaydetme işlevinin, iki tarafın rızasının bulunmadığı durumlarda, her ülkede ve bölgede yasal olmadığı biliniyor. Bundan dolayı işlev, karşı tarafın sesini ve görüntüsünü kaydedeceğiniz konusunda uyarmanızı istiyor. İşlevin karşı tarafa kayıt yapıldığına dair bir ses sinyali gönderip göndermediği ise bilinmiyor.

iOS 14'ün iOS 13'ü çalıştırabilen tüm cihazlara sunulması bekleniyor. Yeni sürümle birlikte başka hangi yeniliklerin geleceği merak konusu.

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