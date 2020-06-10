Need for Speed Heat İçin Beklenen Büyük Özellik Geldi

EA, Need for Speed Heat için daha önce sözünü verdiği platformlar-arası desteği, yayınladığı son güncelleme ile hayata geçirdi.

  • Levent Öztürk
Need for Speed Heat'e Beklenen Destek Geldi
EA

"Platformlar arası" (Cross-play) oyun desteği sunacak ilk EA oyununun Need for Speed Heat olacağının, Criterion Games genel müdürü Matt Webster tarafından bir blog yazısı ile daha önce açıklanmıştı. Ve şimdi, beklenen gerçekleşti. Bu özelliği taşıyan güncelleme PC, Xbox One, ve PlayStation 4'e dün geldi. 

Yeni gelen güncellemeden sonra Need for Speed Heat'i çalıştırırken çıkan bir sorgu, oyunculara diğer platformlar ile platformlar-arası oyun özelliğini aktif etmek isteyip istemediklerini soruyor. Bu seçenek daha sonra oyunun gizlilik ayarlarından da değiştirilebiliyor. EA Friends sekmesi de diğer platformlardaki arkadaşları davet etmek ve hatta yarış partileri kurmak için kullanılabiliyor.

Daha önce duyurulduğu gibi Need for Speed markasının başına tekrar Criterion geçmiş durumda ve şu anda serinin bir sonraki oyunu üzerinde çalışıyor. Webster, oyuncuların Heat yayımından beri sevdikleri ve sevmedikleri özellikleri kendilerine aktardığını, bunları dinlediklerini ve daha iyi olabilecek şeyler üzerinde çalıştıklarını belirtiyor: "Bu görüler ile hayranlar ve ötesi için şu ana kadarki en etkileyici, en sosyal olarak bağlı ve aksiyon dolu Need for Speed oyununu yaratmak için muazzam bir temele sahibiz."

Ayrıca Need for Speed Heat, 16 Haziran tarihinde Origin Access Basic ve EA Access üyelik programlarına katılacak ve bu, Palm Şehri'ne pek çok yeni yarışçı katacağı anlamına geliyor. 

18 Haziran tarihindeki EA Play Live etkinliğinde ise EA'in, Need for Speed ve Steam hakkında daha fazla duyuru yapması bekleniyor...

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