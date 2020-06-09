iOS 14 Nasıl Olacak? İşte iOS 14 Hakkında Tüm Bildiklerimiz

iOS 14'te hangi yeniliklerin bizleri beklediğini öğreneceğimiz Apple'ın yıllık geliştirici konferansına (WWDC) birkaç hafta kaldı. Neyse ki bugüne kadarki dedikodular, neler bekleyebileceğimiz hakkında fikir veriyor.
Çıkış Tarihi
Apple'ın planlarında bir değişiklik olmazsa, iOS 14'ün tanıtımı 22 Haziran'da başlayacak WWDC'de yapılacak. Etkinlik bu sene sanal olarak yapılacak, ancak iOS'un her zamanki gibi etkinliğin başında tanıtılmasını bekliyoruz.
Bununla birlikte her sene etkinlik sonrasında gelen beta sürümü, bu sene korona virüsü salgını nedeniyle gecikebilir.
Giriş Ekranındaki Güncellemeler
iOS 14'ün şu anki ızgara görünümü yerine uygulamaları bir liste olarak düzenlemeye yönelik bir işlev sunması bekleniyor. Apple Watch'ta uygulamaları alfabetik olarak sıralayabiliyorsunuz. iPhone'da ise uygulamaları kullanım sıklığına veya okunmayan uyarılara göre sıralamak mümkün olabilir.
Varsayılan Uygulamaları Değiştirme
iPhone ilk günden bu yana Apple'ın Maps, Music gibi uygulamalarını varsayılan olarak kullanıyor. Dedikodulara göre iOS 14'te bu değişebilir ve Apple Maps yerine Google Maps'i, Safari yerine Chrome'u seçmeniz mümkün hale gelebilir.
Messages'ta @ ile Bahsetme
Apple'ın Messages uygulaması iddiaya göre Slack ve WhatsApp gibi uygulamalardan esinlenerek, gruplarda belirli kişilerden @ sembolünü kullanarak bahsetmenize izin verecek. Bir dizi yeni emojinin, yeni Anomiji ve Memoji numaralarının da eklenmesi bekleniyor.
iPad'e Benzer Çoklu Görev İşlevleri
iOS 14, çoklu görev işlevlerini iPhone'a taşıyabilir. Apple'ın tanıtacağı iddia edinilen iPhone 12 Max'ın ve şu anki Max'ın büyük ekranı, bu işlevden faydalanabilir.
Safari'ye Yeni İşlevler
Safari'nin Google Chrome'dakine benzer çeviri işlevlerine kavuşması, üstelik bunu çevrimdışı olarak yapabilmesi bekleniyor. Raporlar, çeviri işlevinin Apple'ın diğer uygulamalarında da çalışabileceğini söylüyor. Bunun yanında Safari'nin Apple Pencil desteğiyle gelebileceği belirtiliyor.
Yeni Artırılmış Gerçeklik Uygulaması
Apple'ın üzerinde çalıştığı belirtilen artırılmış gerçeklik uygulaması, örneğin mağazada gördüğünüz bir fiziksel ürün hakkında doğrudan bilgi almanızı sağlayacak. Böylece ürünü internette aratmanıza gerek kalmayacak. Raporlar, işlevin ilk olarak Apple Store ve Starbucks'ta çalışacağını söylüyor, ancak zamanla diğer satıcılara da genişletilebilir.
Uyumluluk
Bugüne kadarki dedikodular, iOS 13'ü çalıştıran tüm cihazların iOS 14'e yükseltebileceğini söylüyor. Eski iPhone ve iPad sahipleri için bu iyi bir haber, elbette yeni işletim sisteminin yavaşlamalara neden olmaması kaydıyla.
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