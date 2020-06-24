iOS 14'ten Sürpriz Özellik: Yeni iOS, "Vurarak Kontrole" İzin Verecek

iOS 14'ten, iPhone'lar için sürpriz yenilik: Henüz tanıtılan iOS 14, iPhone'un arkasına hafifçe vurarak belirli işlevlere ulaşmanıza izin verecek.

iOS 14, Vurarak Kontrole İzin Verecek

Apple, WWDC'de yaptığı tanıtımda iOS'un yeni sürümünün getirdiği yenilikleri sıralamıştı. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi bazı yenilikler, etkinlikte dile getirilmedi.

iOS 14'e gelecek bir erişim kolaylığı işlevi olan "Back Tap", iPhone'un arkasına hafifçe vurarak belirli işlemleri gerçekleştirmenize izin verecek. Telefonun arkasına iki kez dokunarak kontrol merkezini açmanız, üç kez dokunarak Siri'yi açmanız mümkün olacak. İşlevi Ayarlar > Erişebilirlik > Dokunma yolunu izleyerek etkin hale getirebilir, burada çift vuruş ve üçlü vuruş için eylemleri belirleyebilirsiniz.

İşlevin şu an itibariyle iPhone X ve sonraki iPhone'larla uyumlu olduğu anlaşılıyor. Kaç tür eylemi Back Tap için ayarlayabildiğiniz ise henüz belli değil.

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