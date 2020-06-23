Instagram'a yeni özellik geliyor! Hikayeler kısmı etkilenecek!

Instagram ekibi hikayeler üzerine yeni bir çalışma yaptı. Bazı Instagram kullanıcıları, akışlarında çift katlı hikayeler listesi görmeye başladı. Arayüzde bir sorun olmaması halinde kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcıların bu yeniliği kullanması bekleniyor...