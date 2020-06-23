Instagram'a yeni özellik geliyor! Hikayeler kısmı etkilenecek!

Instagram ekibi hikayeler üzerine yeni bir çalışma yaptı. Bazı Instagram kullanıcıları, akışlarında çift katlı hikayeler listesi görmeye başladı. Arayüzde bir sorun olmaması halinde kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcıların bu yeniliği kullanması bekleniyor...

Yeni Instagram özelliği test ediliyor! Hikayeler iki katlı olacak

2010 yılından beri hizmet veren sosyal medya uygulaması Instagram, zaman zaman yeni özellikleri ile kullanıcıları sevindiriyor. Bu yeni özellik, normalde tek bir şerit halinde yer alan hikaye akışını çift katlı şekilde sunuyor. Böylece aynı anda çok daha fazla hikayeyi ekranda görülebilecek.

Bu özellik şu an için Türkiye'deki tüm kullanıcılarda aktif olarak kullanılmıyor. Bazı kullanıcılarda denenerek test süreçleri devam ediyor. Arayüzde bir sorun olmaması halinde ilerleyen günlerde herkes tarafından kullanılması bekleniyor.

INSTAGRAM'DA MÜZİK ÖZELLİĞİ  DE BULUNUYOR

Instagram'ın popüler işlevlerinden "hikaye" artık oluşturduğunuz hikayelere müzik eklemenize izin veriyor. Peki, hikayelerinize müzik eklemek için ne yapmalısınız? Oldukça basit, hikaye oluştururken görüntü üzerine bir etiket (sticker) eklemek istediğinizde yeni müzik simgesini göreceksiniz. Burada belirli bir şarkıyı aratabilir, aklınıza duruma uygun bir şarkı gelmiyorsa türe veya ruh haline göre arama yapabilirsiniz. Hangi şarkıların popüler olduğunu görmeniz de mümkün.

Çal düğmesine basarak şarkıyı dinleyebilir, şarkının hangi bölümünü hikayaye ekleyeceğinizi, ileri veya geri sararak seçebilirsiniz.

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