PS5'in Sızan Yeni Fotoğrafı, Korkulacak Kadar Büyük Olmadığını Söylüyor

PlayStation 5'in göründüğü iddia edilen ve internette dolaşmaya başlayan bir fotoğraf, konsolun resmi olarak henüz açıklanmayan boyutları hakkında yeni bir ipucu verdi.
PS5'in boyutlarının çok büyük olup olmadığı, Sony'nin yaptığı tanıtımdan bu yana konuşuluyor. Resetera forumunda paylaşılan görüntünün nerede çekildiği, fotoğraftakilerin kimler olduğu bilinmiyor. Sony tesislerinde çekilmiş gibi görünen fotoğrafın sahte olması için bir neden yok gibi görünüyor, ancak yine de bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
We could be looking at the first PS5 console fresh from the factory #PS5 pic.twitter.com/7zkJEkdhR6— PS5 Only (@PS5only) June 19, 2020
Eğer fotoğraf gerçek ise, konsolun fiziksel boyutları hakkında bir fikir sahibi olabiliriz demektir. Bu durumda cihazın endişeye neden olacak derecede büyük olmadığı söylenebilir.
Konsolun boyutlarıyla ilgili bir tahmin, daha önce Reddit kullanıcısı GREBO7 tarafından yapılmıştı. Optik disk sürücüsü temel alınarak yapılan bu tahmin, konsolun şimdiye kadarki en büyük PlayStation olabileceğini söylüyordu. Rakip konsolu Xbox Series X ise PS5'e göre daha kalın, ancak daha kısa görünüyor.
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