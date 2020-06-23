PS5'in Sızan Yeni Fotoğrafı, Korkulacak Kadar Büyük Olmadığını Söylüyor

İnternette dolaşan PS5'li ilginç bir fotoğraf, eğer sahte değilse konsolun fiziksel boyutu hakkında yeni bir ipucu veriyor. Fotoğrafa bakılırsa yeni konsol, o kadar da "korkutucu" bir büyüklüğe sahip değil.