iOS 14, Varsayılan Tarayıcıyı Seçmeye İzin Verebilir

Apple, iOS 14 ile birlikte uzun süredir uyguladığı birkaç kısıtlamayı ortadan kaldırabilir!

iOS 14, Varsayılan Tarayıcıyı Seçmeye İzin Verecek

Apple'ın iOS ekosistemini tercih edenler, uzun süredir Apple'ın ön yüklediği uygulamaları kullanmak durumunda kalıyorlar. Örneğin iOS'ta alternatif web tarayıcıları olsa da, bütün bağlantılar Safari ile açılıyor. Bloomberg'in yeni raporuna göre bu, yakında değişebilir.

Raporun konuyla ilgili kaynaklardan edindiği bilgiye göre Apple, üçüncü parti uygulamaları varsayılan web tarayıcısı veya eposta istemcisi olarak seçmeye izin vermeye hazırlanıyor. iOS 14 için planlanan bu değişiklik, Microsoft Edge, Outlook, Chrome, Gmail gibi alternatifler için önemli bir gelişme olacak. Değişiklik gerçeğe dönüşürse iOS'a geçseniz bile kullandığınız uygulamalardan vazgeçmek zorunda kalmayacaksınız (uygulamanın iOS'ta olması kaydıyla).

Rapor, Apple'ın Spotify gibi üçüncü parti müzik uygulamalarını HomePod hoparlörlerle kullanmanıza izin verecek bir yenilik için çalıştığını da söylüyor. Siri'nin varsayılan müzik yürütücüsü olarak Apple Music yerine Spotify'ı kullanabileceği belirtiliyor.

Tüm bunların Apple tarafından değerlendirildiği, ancak henüz kesin bir karara varılmadığı belirtiliyor. iOS 14'ün hazirandaki WWDC'de tanıtılması bekleniyor. O tarihe kadar yeniliklerden emin olamayacağız, ancak firmanın kısıtlamaları azaltması çok sürpriz olmayacaktır.

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iOS 14, Varsayılan Tarayıcıyı Seçmeye İzin Verebilir

 

 