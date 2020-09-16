iOS 14 ve iPadOS 14 Yayınlandı. iOS 14 Nasıl İndirilir?

Apple, mobil işletim sistemlerinin yeni sürümleri olan iOS 14'ü ve iPadOS 14'ü resmi olarak yayınladı. Widget'lar, Resim içinde Resim modu, App Library, App Clips gibi bir çok yeni özellik sunan işletim sistemleri, ayrıca mevcut özelliklerde de çok sayıda iyileştirme getiriyor. iOS 14'ün yenilikleri hakkında detaylı bilgiler için, daha önce burada yayınladığımız yazımıza göz atabilirsiniz.
iOS 14 Hangi iPhone'lara Yüklenebiliyor?
* iPhone 6S ve iPhone 6S Plus
* iPhone SE (ilk nesil)
* iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
* iPhone 8 ve iPhone 8 Plus
* iPhone X
* iPhone XS ve iPhone XS Max
* iPhone XR
* iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
* iPhone SE 2020 (ikinci nesil)
iPadOS 14 Hangi iPad'lere Yüklenebiliyor?
* 12.9 inç iPad Pro (2. nesil ve üzeri)
* 11 inç iPad Pro
* 10.5 inç iPad Pro
* iPad Air 3. nesil
* iPad mini 5. nesil
* iPad 5. nesil ve üzeri
iOS 14 Nasıl Yüklenir?
iPhone'unuzun Ayarlar menüsüne girin ve buradan Genel kısmına ulaşın. Açılan ekranda Yazılım Güncelleme seçeneğini seçtiğinizde, telefonunuz yeni güncellemeyi arayıp bulacaktır. İndir ve Yükle diyerek, güncelleme işlemini başlatabilirsiniz.
iPadOS 14 Nasıl Yüklenir?
iPad'inizin Ayarlar menüsüne girin ve buradan Genel kısmına ulaşın. Açılan ekranda Yazılım Güncelleme seçeneğini seçtiğinizde, telefonunuz yeni güncellemeyi arayıp bulacaktır. İndir ve Yükle diyerek, güncelleme işlemini başlatabilirsiniz.
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