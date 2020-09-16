iOS 14 ve iPadOS 14 Yayınlandı. iOS 14 Nasıl İndirilir?

Apple, dün akşamki etkinliğinde söz verdiği gibi, iOS14'ü ve iPadOS 14'ü bugün yayınladı. Peki iOS 14 alacak cihazlar hangileri? iOS 14 nasıl indirilir? Hepsinin cevapları haberimizde...