Yeni iPad Air Tanıtıldı, İşte Tüm Özellikleri ve Satış Fiyatı

iPad Air bugün tanıtıldı, merak edilen özelliklerini bu makalede bulabilirsiniz... İşte yeni Apple tabletlerinin özellikleri ve satış fiyatı: Apple, bugün yalnızca internet üzerinden düzenlediği tanıtımında Apple Watch Series 6'dan sonra iPad Air'i de tanıttı. Yeni tablet, daha önce tanıtılan iPad Pro'ya görünüşte oldukça benziyor.
Görünümü benzese de ekranın etrafındaki çerçeve bölümü incelen yeni iPad Air, 10,9 inç "Liquid Retina" ekranla geliyor ve bu, 2360x1640 piksel çözünürlük sunduğu anlamını taşıyor. Firma, ekranı ön yüzde sığdırabilmek için parmak izi tarayıcısını kenardaki güç düğmesinin üzerine taşımış. A14 Bionic yonga setiyle gelen cihaz, en son iPad Air'e göre yüzde 40 performans artışı ve yeni dört çekirdekli GPU sayesinde daha iyi grafikler vadediyor. Apple'a göre tabletteki işlemci, firmanın "şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş yonga" ve uygulamaların başvurabileceği bir dizi makine öğrenimi işlevi de içeriyor.
iPad Pro'daki 12MP arka kamera da yeni tablete taşınırken cihaz, yine iPad Pro gibi USB-C yuvasıyla geliyor ve 20W şarjı destekliyor. Ön tarafta ise 7MP FaceTime HD kamera bulunuyor.
iPAD AIR SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Peki, satış fiyatı ne kadar? Apple Pencil'ı destekleyen iPad Air, önümüzdeki ay 599 dolardan başlayan fiyatıyla satışa sunulacak.
Sekizinci Nesil iPad Tanıtıldı!
A12 Bionic işlemci ve 10,2 inç ekranla gelen yeni 8. nesil iPad, önceki nesle göre yüzde 40 performans artışı vadediyor. Yeni sinir motorunun fitness takibi ve resim düzenleme gibi işlevlerde daha iyi performans sağlayacağı belirtiliyor. Tablet, önceki modellerde olduğu gibi Apple Pencil'ı ve el yazısı tanımayı destekliyor.
SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Yeni sekizinci nesil iPad, 300 dolar fiyatıyla bu cuma günü satışa sunulacak.
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