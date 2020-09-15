Yeni iPad Air Tanıtıldı, İşte Tüm Özellikleri ve Satış Fiyatı

Apple, iPad Pro'ya çok benzeyen yeni iPad Air'i ve fazlasını az önce tanıttı! İşte tasarımı yenilenen ve güçlenen yeni Apple tabletlerinin özellikleri ve satış fiyatı: