İOS 14 ve iPadOS 14 Tanıtıldı: İOS 14 Özellikleri, Uyumlu iPhone Modelleri

Merakla beklenen iOS 14 ve iPadOS 14 resmi olarak tanıtıldı. Peki iOS 14 bize hangi yenilikleri sunuyor? iOS 14'ün özellikleri neler? iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri? iPadOS 14'te yeni neler var? Hangi iPad modelleri iPadOS 14'e güncellenecek? Aklınızdaki tüm soruların cevapları, içeride sizi bekliyor.