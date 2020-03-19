Corona Virüsü Salgını, Aslında 5G'den mi Kaynaklanıyor?

Corona Virüsü'nün Dünya genelinde yayılmaya devam etmesi ile beraber sebebi ve nasıl yayıldığına dair söylentiler de artıyor. İnternet üzerinde hız ve destek kazanan iddialardan biri de yeni 5G ağlarının hastalığa sebep olduğu. Ancak bunun doğru olmadığını altını çizerek belirtmekte fayda var: Radyo dalgaları virüs oluşturmazlar ve yayılan bu hastalığa bir virüs sebep olmakta.
Virüs ve 5G ağları arasında bağlantı kurmaya çalışan pek çok isim bulunuyor ve bunların arasında Twitter üzerinde 4,2 milyon takipçisi bulunan Amerikalı şarkıcı Keri Hilson gibi ünlü isimler de bulunuyor. YouTube ve Facebook gibi sosyal ağlarda da bu iddia hızla yayılmaya başladı ve özellikle anti-5G gruplarının bir kısmı tarafından yaygınlaştırılmaya çalışıyor. Örneğin Ben Mackie adlı bir Facebook kullanıcısı, bu ayın başlarında 5G ve Coronavirüs arasında bağlantı kurarken aslında bunun bir virüs olmadığını ve hatta, Microsoft ortak kurucusu Bill Gates tarafından dünya nüfusunu azaltmak için icat edilmiş bir teknoloji olduğunu iddia etti ve virüs için geliştirilen aşıların aslında insanlara yerleştirilecek çipler olduğunu ortaya sürdü.
Bu iddialar, Birleşik Krallık'tan bir bilgi doğrulayıcı FullFact de dahil olmak üzere pek çok uzman tarafından çürütülmüş durumda. Colorado Kamu Sağlığı Fakültesi'nden profesör Dr. Jonathan M. Samet, 5G'nin COVID-19 salgını ile bağlantısına yönelik hiçbir bilimsel bilgi olmadığını, bunun diğer tüm yanlış bilgiler gibi salgının kontrolünü zorlaştıracak potansiyel bir dikkat dağıtma olduğunun altını çiziyor.
Federal İletişim Komisyonu'nda (ABD - FCC) çalışan Brendan Carr da Pazartesi günü gönderdiği bir tweet ile Hilson'ın 5G'yi Coronavirüse bağlama çabasının "direkt olarak çılgınlık ülkesinin en tehlikeli derinliklerinden" geldiğini söyledi. COVID-19'un insandan insana bulaştığını belirten Carr, FCC, Yiyecek ve İlaç Kurumu (ABD) ve Çevre Koruma Kurumu'nun 5G'nin güvenliğini doğruladığının bir kez daha altını çizdi.
5G, Dünya genelinde kurulumu yeni yeni başlamış olan yeni ve hızlı kablosuz teknoloji. ABD'de New York ve Dallas gibi büyük şehirlerde bulunan bu ağ, Çin ve Birleşik Krallık'ta da kullanılmaya başlandı. Teknolojinin yaşama şeklimizi değiştirmesi ve otonom araçlardan gelişmiş güçlendirilmiş gerçeklik deneyimlerine kadar her alanda kullanılması bekleniyor. 5G teknolojisinde önceliğe ulaşan ülkenin önümüzdeki on yıllar boyunca Dünya liderliğinde önemli bir role sahip olacağı şu anda genel görüş olarak kabul edilmekte.
Ancak firmaların 5G hakkında ilk kez konuşmalarının başlamasından itibaren, bu teknolojinin sağlık üzerindeki etkisi hakkında endişeler de seslendirilmeye başlamıştı. 5G'nin milimetre dalgası olarak adlandırılan biri sürümü çok yüksek frekanslı radyo dalgaları ile çalışıyor. Bu sinyaller uzun mesafeler boyunca ilerleyemedikleri için de kulelerin yakın kurulmasını ve daha fazla yerde bulunmasını gerektiriyor. Bu durum da radyo dalgalarının beyin kanserine yol açabileceği, doğurganlığı düşürebileceği, baş ağrılarına ve diğer hastalıklara sebep olabileceğine yönelik endişeleri bir kez daha canlandırdı.
Ancak FDA ve FCC, endişelenecek bir şey olmadığını ve pek çok araştırmanın cep telefonları veya baz istasyonlarından yayılan radyo frekansı sinyalleri ile hastalıklar arasında bir bağlantı bulmadığını belirtiyor.
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