Corona Virüsü Salgını, Aslında 5G'den mi Kaynaklanıyor?

5G ve Corona Virüsü arasında bağlantı kurmaya çalışan iddialar ne derece doğru? 5G ile Coronavirüs salgını arasında gerçekten bir bağ var mı? Cevaplar, içeride...

19 Mart 2020 15:00

Levent Öztürk