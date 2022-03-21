Google Uygulamasının Android Sürümü, Yeni Bir Silme Özelliğine Kavuştu

Google, nihayet arama geçmişinin son 15 dakikasını silme özelliğini Google Android uygulamasına da getiriyor. Özellik, geçtiğimiz temmuz ayında iOS'ta yayınlanmıştı.
Google sözcüsü Ned Adriance, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Şu anda bu özelliği Android için Google uygulamasında kullanıma sunuyoruz ve önümüzdeki birkaç hafta içinde uygulamayı kullanan herkesin kullanımı için erişime açılmasını planlıyoruz" dedi.
Bu özelliğin Android uygulamasına gelmesi biraz zaman aldı. Zira Google, özelliği ilk olarak mayıs ayında Google I/O etkinliğinde duyurmuş ve akabinde temmuz ayında da Google'ın iOS platformu uygulamasında kullanıma sunmuştu.
Özelliğin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için Google'ın Android uygulamasını açın, profil resminize dokunun ve "Son 15 dakikayı sil" seçeneğini arayın.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın