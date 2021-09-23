iOS 15'te Dakika Bir, Gol Bir: iOS 15'in Kilit Ekranını Böyle Kırdılar!

Bir güvenlik araştırmacısı, iPhone'da kimlik doğrulama yöntemlerini atlatarak içeriğe erişilebilecek yeni bir kilit ekranı atlama tekniğinin ayrıntılarını yayınladı. Ve bu ilk hamlesi değildi.
Jose Rodriguez isimli bir güvenlik araştırmacısı, geçtiğimiz haftalarda iPhone'un iOS 14.8 sürümü üzerinden bir güvenlik açığı bulmuş ve ekran kilidini fiziksel olarak atlatarak, verilere erişebildiğini Apple'a bildirmiş. Fakat buna karşın Apple'dan aldığı ödülden memnun kalmayan Rodriguez, sonunda bu açığı daha dikkat çekici bir şekilde yayınlama kararı almış.
iOS 14'te kırmayı başardığı iPhone'u Apple'ın iOS 15'i yayınladığı gün tekrardan kıran Rodriguez, bunu bir video eşliğinde yayınlayarak açığın halen giderilmediğine dikkat çekerken, Apple'ın bu konuda işi savsakladığını düşündüğünü dile getirmiş.
I will giveaway a very minor Lock Screen Bypass working in iOS 14.8 / 15RC
Apple values reports of issues like this with UP TO $25,000
but for reporting a more serious issue I was awarded with $5,000
I will send in private a PoC video to who asks for it when iOS 15 is public.— Jose Rodriguez (@VBarraquito) September 15, 2021
_ pic.twitter.com/LXpRYemDkt
Twitter hesabı üzerinden de Apple'ın bu gibi güvenlik açıklarının tespitinde 25 bin dolara kadar ödül sisteminin bulunduğunu söyleyen Jose Rodriguez, kendisinin 5 bin dolar ile ödüllendirilmesinden memnun değil. Peki, bu konuda sizin düşünceniz ne? Güvenlik araştırmacısı sizce Apple'ı protestosunda ve bu açığı herkesle paylaşmakta haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın