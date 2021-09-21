Apple, iOS 15'i Resmi Olarak Yayınladı... Hemen İndirin!

Apple, söz verdiği gibi, saatler önce iOS 15'i yayınladı. İlk bakışta iPhone'unuzda önemli yenilikler göremeyebilirsiniz ama daha derine indiğinizde, iOS 15'i önemli bir sürüm yapan pek çok detay var.
Örneğin FaceTime, iOS 15'in bu ilk sürümünde, Zoom ve Google Meets'e benzer şekilde, bir aramaya katılmak için herkese bir web bağlantısı gönderebileceğiniz önemli bir yenilikle geliyor. Safari de, iOS 15'te de bazı önemli değişiklikler yaşıyor. Adres çubuğu artık en alta taşınabiliyor, bu da başparmağınızla ulaşılması açısından önemli bir yenilik olarak kabul edilebilir. Kullanıcı arayüzü, o sırada görüntülediğiniz web sitesine de uyum sağlar. Örneğin, okuduğunuz web sitesi kırmızıysa, Safari aynı renge uyum sağlayacaktır.
Hava durumu uygulaması, yağmur yağmak üzereyken bildirimlerin yanı sıra mevcut hava durumunu yansıtan yeni animasyonlarla bazı önemli iyileştirmeler sunuyor.
Apple, iOS 15'le birlikte iPad'ler için iPadOS 15 ve Apple Watch için WatchOS 15'i de indirmeye sundu.
iOS 15'i Nasıl İndirebilirsiniz?
iOS 15'i (veya iPad'de iPad OS 15'i) cihazınıza yüklemek için yapmanız gereken çok basit... Ayarlar uygulamasını açın ve burada "Genel - Yazılım Güncelleme" yolunu takip edin. Açılan ekranda güncellemeleri kontrol edin ve iOS 15'i kurmaya başlayın.
iOS 15'in yüklenebileceği iPhone modellerinin tam listesini burada bulabilirsiniz...
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