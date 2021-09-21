Apple, iOS 15'i Resmi Olarak Yayınladı... Hemen İndirin!

Apple, söz verdiği iOS 15'i indirmeye sundu. Ayrıca iPadOS 15 ve WatchOS 15 de iOS 15 ile birlikte yayınlandı. Peki ama iOS 15'i iPhone'unuza nasıl kuracaksınız?