iOS 15 Haziran Ayında Tanıtılacak Ama Özellikleri Şimdiden Sızmaya Başladı

Apple'ın WWDC 2021'de büyük yazılım güncellemeleriyle ilgili ayrıntıları açıklaması bekleniyor ve bu yazılımlar arasında en çok merak edilen kuşkusuz iOS 15 olacak. Ancak şimdiden, 7 Haziran'da hangi iOS 15 özelliklerinin açıklanabileceğine dair bazı bilgiler gelmeye başladı.
Fransız teknoloji şirketi iPhoneSoft'tan gelen sızıntıya göre, iOS 15'in iPhone ve iPad için yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi'nin yanı sıra Face ID ve Touch ID aracılığıyla çift biyometrik kimlik doğrulama desteği sunacak. Raporda, yeni Kontrol Merkezi'nin, sürükle ve bırak özelleştirme desteğinin yanı sıra daha kompakt bir estetik sunan macOS Big Sur'dan tasarım fikirlerini ödünç alacağı görülüyor.
Bu sızıntı herhangi bir görüntü ile desteklenmese de, daha önce WCCFTech aracılığıyla Mac'ten ilham alan Kontrol Merkezlerini kullanan jailbreak'li iPhone'lar görmüştük ve iOS 15'in benzer görünümlü bir tasarım sunmasını bekliyoruz.
Çift biyometrik kimlik doğrulamasına gelince (ki bu, temelde belirli iPhone işlevlerinin kilidini açmadan önce iki kimlik doğrulama aşamasından geçmek anlamına geliyor) rapor, bu özelliğin iPhone 13'e özel olacağını öne sürüyor. Sistem, kullanıcıların biyometrilerini hem Face ID hem de Touch ID ile doğrulamalarını gerektirecek ve bu da iPhone 13'ün her iki tanımlama biçimini de içeren ilk iPhone olabileceğini gösteriyor. Başka bir deyişle, iPhone 13'te ekran altı parmak izi sensörü olacağı iddialarını güçlendiriyor.
iOS 15 Hangi iPhone'lara Gelecek?
Şu anda diğer tek gerçek iOS 15 sızıntısı, güncellemenin iPhone 7 ve sonraki sürümler için mevcut olacağına dair bir iddia. İPhone 6S, iPhone 6S Plus ve orijinal iPhone SE, iOS 15 güncellemesini alamayacak.
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