iOS 15 Haziran Ayında Tanıtılacak Ama Özellikleri Şimdiden Sızmaya Başladı

iPhone ve iPad'ler için Haziran'da tanıtılacak olan iOS 15'in yeni özellikleri sızmaya devam ediyor. Peki iOS 15 nasıl olacak; iOS 15 hangi iPhone'lara gelecek?