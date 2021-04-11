iOS 15 Haziran Ayında Tanıtılacak Ama Özellikleri Şimdiden Sızmaya Başladı

iPhone ve iPad'ler için Haziran'da tanıtılacak olan iOS 15'in yeni özellikleri sızmaya devam ediyor. Peki iOS 15 nasıl olacak; iOS 15 hangi iPhone'lara gelecek?

iOS 15'in yeni özellikleri sızdı

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