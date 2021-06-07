iOS 15 ve Fazlası: Bugün Düzenlenecek WWDC Etkinliğinde Apple Ne Tanıtacak?

Apple'ın her yıl düzenlediği WWDC etkinliğinin 2021 ayağı bugün, Türkiye saati ile 21.00'da gerçekleşecek. Bilmeyenler için söyleyelim: WWDC etkinliği, Apple'ın iOS ve macOS gibi çeşitli işletim sistemlerinin yeni sürümlerini ilk kez tanıttığı ve aslen geliştiricilere yönelik bir etkinlik. Çok sık olmasa da, bu etkinlikte bazı yeni donanımların tanıtıldığını da görebiliyoruz.
Kısacası, etkinlik her ne kadar geliştiricilere özel gibi görünse de, her Apple cihaz sahibini de yakından ilgilendiren haberlere sahne oluyor. Muhtemelen bu yılki WWDC'de de durum değişmeyecek. Eylül ayında gerçekleşmesini beklediğimiz "gerçek" tanıtım etkinliğinden önce, pek çok yeni detayı öğrenme şansı bulacağız.
Peki ama WWDC 2021'de hangi yenilikleri görmeyi bekleyebiliriz? Apple'ın yıllık geliştiriciler konferansında tanıtmasını beklediğimiz ürünleri aşağıda bulacaksınız...
iOS 15 ve iPadOS 15
Büyük ihtimalle WWDC 2021'in yıldızı, Eylül ayında tanıtılmasını beklediğimiz yeni iPhone modellerinde bulunacak olan bir sonraki iOS sürümü, yani iOS 15 olacak. Daha önceki iOS sürümlerinin aksine, iOS 15 hakkında çok fazla sızıntı ile karşılaşmadık. Bu da bize, iOS 14 gibi büyük bir yükseltme beklemememizi söylüyor. Başka bir deyişle iOS 15'te çok büyük değişiklikler sunulmasını beklemiyoruz. Yine de Kontrol Merkezi'nin yeniden tasarlanabileceğini söyleyelim.
iPadOS 15 ise, iPad'ler için tasarlanmış bir iOS 15 sürümü olacak. iOS 15 gibi, iPadOS 15'in de iPadOS 14'ten çok farklı olmasını beklemiyoruz.
macOS 12
Pek çok insan macOS 12'nin WWDC 2021'de tanıtılacağını düşünüyor, ancak bu beklenti biraz havada kalıyor. WWDC 2020'de tanıtılan macOS 11 Big Sur'un yeni sürümünü, yani yeni bir macOS 11 sürümü ile karşılaşmamız daha büyük ihtimal gibi görünüyor.
watchOS 8
iPadOS, iPad'ler için bir işletim sistemi. macOS, Mac'ler için bir işletim sistemi. iOS telefonlar için bir işletim sistemi. Tabii ki watchOS'u da unutmayalım; Apple Watch'ın işletim sistemi de o. Dolayısıyla bugün, yeni WatchOS sürümünü, yani WatchOS 8'i bekleyebiliriz.
Garip bir biçimde, watchOS 8 hakkında da neredeyse hiç bir sızıntı duymadık. Görünüşe göre Apple, tüm yazılım sırlarını bu kez daha iyi saklamış durumda. Yine de şunları söylemek mümkün: watchOS'un her yeni sürümü, iyileştirilmiş fitness özellikleri, yeni sağlık modları ve Apple Watch'ların kullanıcı arayüzünde değişiklikler getiriyor. Bu yüzden watchOS 8'in de heyecan verici bir güncelleme olmasını bekleyebiliriz.
tvOS 15
Sıra geldi Apple TV'lerin işletim sistemine, yani tvOS'a. WWDC 2021'de, yeni tvOS sürümü tvOS 15'i göreceğimize neredeyse eminiz. tvOS 15'in ebeveyn denetimleri ve zaman yönetimi araçlarıyla çocuk dostu bir mod sunabileceği konuşuluyor. Ne yazık ki daha fazlasını biz de bilmiyoruz.
Yeni bir MacBook Pro
Eğer Apple etkinlikte gerçek bir fiziksel ürün tanıtacaksa, bu bize göre ancak yeni bir MacBook Pro olabilir. Ama bu konuda umutlu olmayın; zira ihtimal çok yüksek değil.
Yine de bazı sızıntılar, 16 inç'lik bir MacBook Pro'nun gösterilebileceğini söylüyor. Bu dizüstü bilgisayar, iddialara göre bir M1 yonga setine, bir tasarım revizyonuna ve 16 inç ekrana sahip olacak.
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