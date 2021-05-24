Apple, iPod Efsanesini Yeni Bir iPod Touch ile Geri Getirmeye Hazırlanıyor

iPod Touch ve iPod ailesi, bir döneme damga vurmuş olsalar da, artık Apple'ın ürün yelpazesinde yer almıyor. Son iPod Touch 2019'da piyasaya sürüldü ve o zamandan beri adı bir daha duyulmadı. Ama şimdi yeni bir söylenti, bu cihazın belki de bazı gelişmiş donanımlarla tekrar sunulabileceğini öneriyor.
MacRumors'a katkıda bulunan bir yazar ve hevesli bir veri madencisi olan Steve Moser'a göre, iPod Touch'ın Sonbahar 2021'de yenileneceğine inanmak için geçerli nedenler bulunuyor. Apple Music PR tanıtımına iPod Touch'ın da eklendiğini belirten Moser, revize edilmiş iPod Touch'ın neye benzeyebileceğini gösteren görselleri de Twitter hesabı üzerinde yayınladı.
23 Ekim 2021'de, ilk iPod'un piyasaya sürülmesinden bu yana 20 yıl geçmiş olacağını da belirtmekte fayda var, bu nedenle Apple'ın ürün için bir şeyler yapması mantıklı gözüküyor.
Moser, tüm bilgilerin kendisi veya başkaları tarafından bağımsız olarak doğrulanmadığını ve bu nedenle bir sızıntıdan ziyade bir söylenti olarak görülmesi gerektiğini hatırlatmayı da ihmal etmiyor.
Apple Music'in kayıpsız ses desteği almasıyla ilgili haberlerle birlikte, iyi bir DAC (dijitalden analoğa dönüştürücü) ile eşleştirilmiş 3,5 mm kulaklık girişine sahip bir iPod Touch mükemmel bir dinleme deneyimi sağlayabilir.
iPod Touch'ın yeniden canlanmasının kesinlikle gecikmiş olduğu söylenebilecek olsa da, Apple'ın cihaz için nasıl planları bulunduğunu ve eğer söylentiler doğruysa, sonbaharda ürün için gerçekten bir tanıtım olup olmayacağını beklememiz ve görmemiz gerekecek.
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