iOS için WhatsApp'a Küçük Ama Çok Faydalı Bir Özellik Ekleniyor!

iOS kullanıcıları, yakında Android kullananların bir süredir sahip olduğu bu küçük ama önemli özelliğe kavuşacak!

  • Levent Öztürk
WhatsApp'a iOS güncellemesi
Shutterstock

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