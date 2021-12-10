WhatsApp, Artık Kullanıcıları Arasında Kripto Para Transferine İzin Verecek

Meta, WhatsApp üzerinden kripto para transferini test etmeye başladı. Bu işlem için, yeni Meta'ya ait olan Novi dijital cüzdanı kullanılacak...

  • Levent Öztürk
WhatsApp'tan büyük kripto adımı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Dört Kulağı Olan Ankaralı Kedi Midas, Instagram'ı Ele Geçirdi!
"Gerçek" Rocket League Turnuvası, BMW'nin de Katkısıyla Başlıyor!
AOC'den Yeni Yıl Armağan Rehberi!
Rüyada Acı veya Ağrı Hissedilir mi? Hissediliyorsa Bunlar Gerçek midir?
WhatsApp, Artık Kullanıcıları Arasında Kripto Para Transferine İzin Verecek

 

 