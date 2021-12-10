WhatsApp, Artık Kullanıcıları Arasında Kripto Para Transferine İzin Verecek

Eskiden Facebook olarak bilinen Meta, Ekim ayı ortasında dijital cüzdanı "Novi"yi piyasaya sürmüştü. Şimdi de şirket, Novi'nin bir pilot çalışma için WhatsApp'a geldiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısı artık mesajlaşma platformu aracılığıyla ailelerine ve arkadaşlarına kripto para gönderip alabilecek ve bu süreç oldukça kolay olacak.
Novi dijital cüzdanı, güvenli blok zinciri teknolojisi üzerinde çalışan dijital bir para birimi olan USDP'yi (Pax Dollar) kullanıyor. Novi, özel bir uygulama olarak mevcut olsa da, en azından ABD'deki bazı kullanıcılar için artık WhatsApp'a da sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş durumda.
Meta, Novi para transferlerini ABD'deki daha fazla WhatsApp kullanıcısına ve muhtemelen Guatemala dahil bazı diğer pazarlara test sona erdikten sonra sunacaktır, ancak henüz yaygın sürüm planlarıyla ilgili somut bir bilgi bulunmuyor.
WhatsApp kullanarak Novi üzerinden para göndermek ve almak çok kolay. Kullanıcıların yalnızca ek simgesine dokunması ve "Ödeme" seçeneğini seçmesi yeterli. Ardından Novi aracılığıyla ilgili kişiye göndermek istedikleri USDP miktarını belirleyebilir, "İleri"ye dokunabilir ve "Para Gönder" düğmesine basarak onaylayabilirler. Tamamlanan aktarım daha sonra WhatsApp konuşmasında diğer herhangi bir mesaj veya ek gibi görünecek.
Novi testi hem iOS hem de Android platformlarına açık durumda...
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