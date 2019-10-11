iOS'tan macOS'a Uygulama Dönüştürme Sıkıntılı Başladı
Apple'ın iOS uygulamalarını "birkaç tıklamayla" macOS'a dönüştürmeyi amaçlayan yeniliği, sıkıntılı bir başlangıç yaptı!
Dün macOS kullanıcılarına dağıtılmaya başlanan macOS Catalina, hazirandaki WWDC etkinliğinde tanıtılmıştı. Yeni sürümdeki en önemli değişiklik, iTunes'un bir bakıma ölmesi ve özelliklerinin üç farklı uygulamaya dağıtılmasıydı.
Firma, macOS Catalina ile birlikte Project Catalyst'i de tanıtmıştı. Bu proje, geliştiricilerin iOS uygulamalarını macOS'a uygun hale getirmeleri için bir yol sunuyordu. Ancak Bloomberg'in yeni raporuna geliştiriciler, iOS uygulamalarını macOS'a uyarlamanın Apple'ın iddia ettiği kadar kolay olmadığını söylüyorlar.
Apple, uygulamayı macOS'a taşımanın Xcode'da "bir kutucuğu işaretlemekten" ibaret olduğunu gösterse de geliştiriciler, bu işin o kadar kolay olmadığını söylüyor. Geliştiricileri uğraştıran işler arasında arayüz öğelerini dokunmatik olmayan arayüze göre tekrar düzenlemek ve fazlası var.
Devam eden bir başka sorun ise bir uygulamanın iOS sürümünü satın alan kullanıcının macOS sürümünü tekrar satın almasının gerekebilmesi.
Rapor, Netflix'in iOS uygulamasını macOS'a taşımayacağını doğruladığını söylüyor. Bunun yanında Apple'ın sayfasında macOS'a uyarlanacağı söylenen DC Universe ve Asphalt 9'un isimleri de macOS Catalina web sayfasından kaldırılmış durumda.
Apple, Catalyst ile Microsoft'un UWP'si gibi bir şey gerçekleştirmek, birden fazla platformda çalışan tek bir uygulama geliştirmenin yolunu açmak istiyor. Ancak Apple'ın platformlarındaki geliştiricilere göre bu hedef için Apple'ın biraz daha yol kat etmesi gerekiyor.
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