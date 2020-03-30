iOS'taki Sorun, VPN Kullanıcılarının Canını Sıkıyor

Apple'ın mobil platformu iOS'un 13.3.1 sürümü ve sonrasında bulunan bir sorun, VPN'lerin düzgün çalışmasına engel oldu. ProtonVPN'in açıkladığı sorun, VPN'e bağlansanız bile bazı bağlantıları sonlandırmıyor ve şifresiz olarak aktarımına izin veriyor.
Verinin VPN'in dışından aktarılması, VPN'in amacını yitirmesi ve IP adresi, konum gibi bilgilerin ortaya çıkması anlamına geliyor. ProtonVPN'e göre bu tür bağlantıların çoğu kısa sürüyor ve kesildiğinde, VPN'den tekrar bağlanıyor. Bununla birlikte bazı bağlantılar "uzun sürebiliyor ve VPN tünelinin dışında dakikalarca, hatta saatlerce bağlı kalabiliyor".
Diğer işletim sistemlerinin çoğu, VPN bağlantısı sırasında mevcut bağlantıları sonlandırıyor. iOS'un ise bu bağlantıları bir nedenden dolayı açık tuttuğu gözleniyor. ProtonVPN araştırmacıları, bir örnek olarak Apple'ın "push" bildirimlerinin kullandığı işlemin Apple sunucularıyla uzun süre iletişim kurmasını gösterdi. Bu bağlantı otomatik olarak kesilmiyor ve iOS cihazındaki hizmetleri ve uygulamaları etkileyebiliyor.
Ortalama kullanıcı sorundan çok etkilenmeyecek olsa da, ProtonVPN'e göre gözetlemenin ve insan hakları ihlallerinin yüksek olduğu ülkelerde yaşayanlar "yüksek risk altında." Firma, Apple'ın sorun hakkında bilgilendirildiğini söylerken, çözüm gelene kadar "sürekli açık VPN"in kullanılmasını öneriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın