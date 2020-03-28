Zoom'un iOS Sürümü, Meğer Arkamızdan "İş Çeviriyormuş"

Corona Virüs salgını ile birlikte bir anda poüler hale gelen videolu görüşme uygulaması Zoom, meğer haberiniz bile yokkaen, arkanızdan bakın ne işler çeviriyormuş.

Zoom'un iOS Sürümü Facebook ile Veri Paylaşıyor

Corona virüsü salgını sırasında yoğun olarak kullanılmaya başlanan videolu sohbet uygulaması Zoom, yapılan bir araştırmayla keyifleri kaçırdı.

Motherboard'un araştırmasına göre Zoom'un iOS uygulaması, kullanım verilerini gizlice Facebook ile paylaşıyor. Üstelik bu paylaşım, bir hesabınız olmasa bile gerçekleşiyor. Paylaşılan bilgiler arasında uygulamayı açtığınız saat, cihaz ve konum bilgisi, hücresel hizmet sağlayıcısı bilgisi ve hedefli reklamlar sunmaya yönelik analiz verileri var.

Zoom'un sosyal hesabınızı bağlamadan Facebook ile veri paylaşmasının nedeni, Facebook'un yazılım geliştirme kitini (SDK) kullanması. Zoom'u indirip çalıştırdığınızda uygulama, hemen Facebook Graph API'ya bağlanıyor. Bu aslında yeni bir şey değil - geliştiriciler, bazı işlevleri uygulamalarına eklemek için Facebook SDK'larını kullanıyorlar. Ancak Facebook'un kullanım şartları, veri paylaşımı hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi gerektiriyor.

Zoom'un gizlilik ilkelerinde kullanıcının Facebook profiliyle ilgili bilgilerin toplanıp, üçüncü partilere gönderilebileceğinden bahsediliyor. Ancak üçüncü partiler arasında Facebook'un adı geçmiyor ve Facebook hesabı olmayanların da aynı izlemeye tabi oldukları belirtilmiyor.

Zoom geçmişte de gizlilik sorunlarıyla karşılaşmış, 2019'da bir güvenlik araştırmacısı, Zoom kullanıcılarının web kameralarının hack'lenebildiğini ortaya çıkarmıştı. Bu sorun, firmaya göre bir süre sonra çözüldü.

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