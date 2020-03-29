Windows 10 Kullanım Oranları Raporu Güncellendi

AdDuplex, aylık Windows 10 kullanım raporunu yayınladı. Firma, bu verileri Microsoft Store'daki yaklaşık 5.000 uygulamada kullanılan AdDuplex SDK'dan topluyor.
25 Mart'ta toplanan veriler, önceki ayın raporuna göre önemli bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Windows 10 sürüm 1909'un kullanım oranı yüzde 22,6'dan yüzde 28,2'ye yükselirken, sürüm 1903'ün kullanım oranının yüzde 52,6'dan yüzde 50,7'ye düştüğü gözleniyor. Sürüm 1809'un Windows 10 sürümleri içerisindeki payı ise yüzde 16,4'ten yüzde 11,4'e düşmüş durumda.
Sürüm 1803'ün kullanım oranının yüzde 4,9'dan yüzde 5,5'e yükselmesi dikkat çekerken, sürüm 1709'un yüzde 1,2'den yüzde 1,4'e çıkması da gözden kaçmıyor. Daha eski sürümlerin ise yüzde 1,7'den yüzde 2'ye yükseldiği gözleniyor. AdDuplex'e göre eski sürümlerdeki yükselişin nedeni, Corona virüsü küresel salgını nedeniyle daha çok evde kalan kullanıcıların eski PC'lerini açmaları. Insider sayısının ise aynı düzeyde kaldığı gözleniyor.
Sürüm 1909'a geçişlerin düz bir çizgide kalması şaşırtıcı değil çünkü Microsoft, işlev güncellemelerini artık zorla yüklemiyor. AdDuplex'in bu ayki raporunda Microsoft Surface'lere ait bir istatistik ise yer almadı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın