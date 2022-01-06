IoT için 12. Nesil Intel Core İşlemciler Açıklandı

Intel, CES 2022'de, önceki nesil mobil işlemciden yüzde 40'a kadar daha hızlı olan yeni 12. Nesil Intel Core mobil işlemcilerle performans hibrit mimarisini ilk kez mobil platformlara taşıyan dünyanın en hızlı mobil işlemcisini duyurdu. Intel, insanların ihtiyaç duydukları her zaman ve her yerde hiçbir şeyden ödün vermeksizin bilgi işlem operasyonlarını gerçekleştirmelerini sağlayacak dizüstü bilgisayarlar yaratmak için zengin özelliklere sahip bir dizi yetenek sunan 28 yeni 12. Nesil Intel Core mobil işlemcileri tanıttı.
Tam 12. Nesil Intel Core masaüstü işlemci serisinin piyasaya sürülmesiyle, 12. Nesil Intel Core işlemci ailesi aynı zamanda şirketin bugüne kadarki en ölçeklenebilir serisi haline geliyor ve tüketici, kurumsal, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve diğer uygulamalardaki tasarımları güçlendiriyor.
Intel'in İstemci Bilgi İşlem Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Gregory Bryant, "Intel'in yeni performans hibrit mimarisi, inovasyonun hızını artırmaya ve bilgi işlemin geleceğini hızlandırmaya yardımcı oluyor," dedi ve ekledi: "Ve 12. Nesil Intel Core mobil işlemcilerin piyasaya sürülmesiyle, yeni deneyimlere olanak tanıyor ve dizüstü bilgisayarlar için şimdiye kadarki en hızlı işlemciyle performans standardını belirliyoruz."
12. Nesil Intel Core Mobile İşlemciler Piyasaya Sürülüyor
Intel, hem dünyanın en iyi mobil oyun platformu hem de şimdiye kadarki en hızlı mobil işlemci olan Intel Core i9-12900HK liderliğindeki yepyeni 12. Nesil Intel Core H serisi mobil işlemcilerini piyasaya sürerek, endüstri lideri mobil performansı sunmaya devam ediyor.
Yeni Intel Core i9-12900 HK, Performance çekirdekler (P çekirdekler) ve Efficient çekirdekleri (E çekirdekler) Intel® Thread Director[1] yoluyla akıllı iş yükü önceliklendirme ve yönetim dağıtımıyla bir araya getirerek, tek ve çok iş parçacıklı uygulamalarda sistem performansını iyileştiriyor.
Intel 7 tabanlı yeni 12. Nesil H serisi işlemciler şunları sunuyor:
- 12. Nesil Intel Core i9-12900HK'ye en hızlı mobil işlemci payesini kazandıran 5 GHz'e kadar frekans, 14 çekirdek (6 P-çekirdek ve 8 E-çekirdek) ve 20 iş parçacığı. Intel'in önceki nesline ve rakiplere göre performans liderliği sağlıyor.
- En iyi oyunlarda ve içerik oluşturma araçlarında benzersiz oyun deneyimleri için performans artışı. Yeni 12. Nesil Intel Core H-serisi, piyasanın önceki mobil oyun lideri olan Intel Core i9-11980 HK'ye göre %28'e kadar daha hızlı oyun deneyimi sunan dünyanın en iyi mobil oyun platformudur. 12. Nesil Intel Core H serisi, içerik oluşturanlara görevlerinin gerektirdiğinden fazlasını sunar. Örneğin kullanıcılar 3 boyutlu görüntü almada nesilden nesile %43'ten daha yüksek performans artışından yararlanabilir.
- DDR5/LPDDR5 ve DDR4/LPDDR4 modülleri için 4800MT/sn'ye kadar geniş bellek desteği – H serisi mobil işlemciler için sektörde bir ilk.
- Geçmişteki gibi Wi-Fi paraziti olmadan özel yüksek hızlı kanallarda yaklaşık üç kat daha hızlı bağlantı [2]. Entegre Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)[3]kullanımı sayesinde, kullanıcılara evden çalışma ve öğrenme özgürlüğü ve de sorunsuz, yüksek kaliteli akışla rahatlık sunuyor.
- 40 Gbps'a kadar aktarım hızları ve birden fazla 4K monitör ve aksesuara PC bağlantısı sağlayan Thunderbolt™ 4 desteği.
Dizüstü bilgisayarlarının performansını bir üst seviyeye çıkarmak isteyen oyun tutkunları, yaratıcı işlerle uğraşanlar ve profesyonel mühendisler için tasarlanan yeni 12. Nesil Intel Core H serisi mobil işlemciler, masaüstü düzeyinde performansı hareket halindeyken de sağlıyor. Şubat 2022'den itibaren mevcut sistemleri güçlendirecekler.
Genişletilmiş 12. Nesil Intel Core mobil ailesi, aynı zamanda yeni U ve P serisi mobil işlemcileri de içeriyor. Performans odaklı, ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan, 14 adede kadar çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip ve Intel® Iris® Xe integrated grafik özelliği barındıran yeni P serisi işlemciler, 28 W temel güçte çalışıyor. Form faktörü için optimize edilmiş ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan U serisi işlemciler ise, 9 ila 15 W'ta çalışıyor. Bu mobil işlemciler; katlanabilirler, 2 –i1'ler, ayrılabilirler ve diğerleri dahil olmak üzere OEM'lerin 2022'de sunacağı çeşitli ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda ve son teknoloji form faktörlerinde ihtiyaç duyulan performans için özel olarak üretildiler.
Eşzamanlı günlük iş yüklerini, iş üretkenliğini ve hatta tam yüksek çözünürlükte (FHD) oyun deneyimi sağlamayı üstlenecek şekilde tasarlanan 12. Nesil Intel Core U ve P serisi mobil işlemciler, hem Windows hem de Chrome işletim sistemleri için tasarlanan cihazlar da dahil olmak üzere 2022'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak.
12. Nesil Intel Core Masaüstü İşlemci Ailesinin Yeni Üyeleri ve Yeni Platform Seçenekler
12. Nesil Intel Core masaüstü işlemci ailesine bugün 22 yeni işlemci katıldı. Ailenin yeni üyeleri, Intel Core i9'dan Pentium ve Celeron'a kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu işlemciler (65 watt ve 35 watt'lık) oyun, yaratıcılık ve üretkenlik için ölçeklenebilir güç ve harikulade performansı sunuyor. Intel, ayrıca yeni 65 watt'lık işlemcilere eşlik eden yeni Intel® Laminar Soğutucuları da tanıttı.
Intel, bunların yanında, geniş bir dizi tüketici işlemcisini destekleyecek yeni Intel® H670, H610 ve B660 yonga kümelerini de tanıttı. Yeni yonga kümesi seçenekleri; PCIe 4.0 hatlar, entegre Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) ve Intel® Volume Management Device (VMD) gibi Z serisinin harikulade yeteneklerinin çoğunu -ve de bellek hız aşırtma işlemi için desteği- sunuyor.
Intel Evo İle Mobil Bir Dünya İçin Yeni Deneyimler
12. Nesil Intel Core mobil işlemcilerin piyasaya sürülmesi, dizüstü bilgisayarlar ve diğer hareket halindeki form faktörleri için Intel Evo platformundaki güncellemeleri de beraberinde getiriyor. Bu güncellemeler Intel'in Project Athena inovasyon programının üçüncü sürüm özellikleri ve kilit deneyim göstergeleriyle doğrulanıyor. Yeni katlanabilir ekranlar ve ilk kez U ve P serisine ek olarak H serisi de dahil olmak üzere, 12. Nesil Intel Core mobil işlemcilerle birlikte tasarlanan 100'den fazla tasarımın Intel Evo doğrulamasını geçmeye başlaması bekleniyor ve bunların çoğu 2022'nin ilk yarısında satın alınabilecek.
Yanıtlama hızının yanında, gerçek dünya koşullarında pil ömrü, anında uyanma ve hızlı şarj, ilave bir sistem gereksinimleri seti ve "akıllı işbirliği" adı verilen testler de üçüncü sürümün özelliklerine ekleniyor. Yapay zekâ tabanlı arka plan gürültüsü önleme, entegre Wi-Fi 6E (Gig+), Intel® Connectivity Performance Suite[1] ve opsiyonel yapay zekâ ile hızlandırılmış kamera görüntüleme efektleri gibi teknolojiler sayesinde, akıllı işbirliği bilgisayarda video konferans uygulamaları üzerinden işbirliği yaparken gelişmiş bir deneyim sağlıyor.
Intel, deneyimi aksesuarlarla geliştirmek amacıyla, Thunderbolt™ ve Bluetooth aksesuarları için Intel ortak mühendisliği ve testleriyle desteklenen uçtan uca deneyimler oluşturmak için Engineered for Intel® Evo™ ve Intel® Evo™ vPro® programını duyurdu.
Intel vPro Platformu: Tüm İşletmeler İçin Tasarlandı
On beş yıldan uzun bir süredir sektördeki donanım tabanlı güvenlik ve performans çıtasını yükselten Intel, işletmelere yönelik 12. Nesil Intel Core işlemcilerin işletme sınıfı performansından yararlanan özel bir yaklaşım sunmak için Intel vPro® platformunun yeni sürümlerini işletmelere sunuyor.
- Intel vPro Enterprise: Her ölçekteki işletmeler için işletme sınıfı bilgi işlem, üstün güvenlik, modern yönetilebilirlik ve istikrar sağlayan tam özellikli platform. Şu anda, Intel vPro® Enterprise for Chrome ile Chrome işletim sistemini destekliyor.
- Intel Evo Tasarımı Intel vPro: Evo ve vPro'nun sağladığı olanakları, daha üst düzeyde kullanıcı deneyimlerine ihtiyaç duyan mobil profesyoneller için bir araya getiriyor.
- Intel vPro Essentials: Temel bilgisayar yönetimi özellikleri dahil olmak üzere yerleşik güvenlik ve performans özellikleriyle küçük işletmelerin temel bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılıyor.
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