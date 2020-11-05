IP Adresi Nedir; Hakkınızda Neleri Ortaya Çıkartabilir?

İnternetin ilk günlerinin aksine, günümüzde internete bağlanmak için herhangi bir teknik bilgiye sahip olmak zorunda değilsiniz. Eğer bir ağ uzmanı değilseniz, zaten pek bir şey bilmenize de gerek yok. Eğer internete bağlanmak için her defasında protokollerle, paketlerle ve portlarla uğraşsaydık, bu teknolojinin yeterince olgunlaşmadığı anlamına gelebilirdi.
Ancak bazı ağ temellerini bilmekten de zarar gelmez. Bunlar arasında IP adresi, ilk sıralarda yer alıyor. Ağ konusunda ne kadar tecrübesiz olursanız olun, IP adreslerini anlamak çok zor değil. Temel bilgiye sahip olduktan sonra gizlilik ve güvenliğinizi geliştirebilecek, gelecekte karşılaşabileceğiniz sorunları daha kolay giderebileceksiniz.
IP Adresi Nedir?
İnternete bağlanan her cihaza bir IP adresi verilir. Standart türdeki herkese açık adresler (IPv4 olarak da bilinir), noktayla ayrılmış dört sayıdan oluşur. İlk sayı genellikle 1 ile 191 arasındadır, geride kalan sayılar ise 0 ile 255 arasındadır. Örneğin:
82.142.203.244
İkinci tür IP adresi olan IPv6 ise şöyle görünür:
2001:db8:0:1234:0:567:8:1
IP adresi, internette nerede olduğunuzu karşı tarafa gösterir ve iletişim kurmanızı sağlar. Örneğin tarayıcınıza google.com yazdığınızda, alan adı sunucusu (DNS) bu alan adını bir IP adresine dönüştürür. Bunun ardından web tarayıcınız, sizin IP'nizi kullanarak karşı tarafın IP'sine bir istek gönderir. Bunu kendi IP adresinizi paylaşmadan yapmanız mümkün değildir.
IP adresleri sadece internette değil, evinizdeki diğer laptoplar, yazıcılar gibi ağ cihazları arasında da kullanılır. Ancak yerel ağdaki IP adresleri, ağa aittir ve internette aynı adresle bulunmazlar.
Herkese Açık IP Adresinizi Bulma
IP adresinizi bulmanın birçok yolu bulunuyor. Örneğin CHIP Online'ın IP bulma sayfasını kullanarak herkese açık IP adresinizi görebilirsiniz. Web siteleri, özel hizmetler yardımıyla IP adreslerinin dünya üzerindeki konumunu belirleyip, sayfanın dilini veya içeriğini konuma göre sunabiliyorlar.
IP adresiniz internete nereden bağlandığınıza göre değişebilir ve modeminizi açıp kapattığınızda cihazınıza genellikle farklı bir IP atanır. Elbette evinizdeki tüm cihazlar, aynı router'dan internete bağlandığı sürece, aynı herkese açık IP adresini kullanacaktır.
Özel IP Adresini Bulma
Özel IP adresiniz, sadece yerel ağınızda kullandığınız IP adresidir. Bazen dosya paylaşımı veya sorun giderme için bu IP adresini bulmak isteyebilirsiniz. Bunun için başlat menüsüne cmd yazın ve Enter'a basın. ipconfig yazıp Enter'a bastığınızda PC'nizdeki tüm ağ aygıtlarının IP adreslerini göreceksiniz. Burada muhtemelen sadece biri bileşen bağlı görünecek; bu cihazın altında yerel ağ adresinizi görebilirsiniz.
IP Adresinin Potansiyel Tehlikeleri
Web siteleri, IP adresinizi kullanarak hakkınızda bilgi edinebilirler. Bu bilgiler arasında internete evden mi yoksa işten mi bağlandığınız, hangi ülkede ve hatta şehirde olduğunuz vardır. IP adresiniz çok uzun süre aynı kalabilir. Bu durumda birden fazla kez ziyaret ettiğiniz web siteleri, sitede yaptıklarınızın listesini çıkarabilir ve kayıt olmasanız bile geri döndüğünüzde sizi tanıyabilir.
IP adresleri, bazı hizmetlerin konumunuza bakarak size hizmet vermemesi anlamına da gelebilir. IP adresinizden hangi bilgilerin çıkarılabildiğine iplocation.net adresinden bakabilirsiniz.
IP Adresi Nasıl Değiştirilir?
IP adresini değiştirmek isterseniz, bunun birçok yolu bulunuyor. Örneğin WiFi yerine mobil ağa geçtiğinizde, farklı bir IP adresine geçmiş olacaksınız. IP değiştirmenin en etkili yolu ise dilediğiniz zaman farklı bir IP kullanmanızı sağlayan VPN hizmetlerinden faydalanmak. Çoğu VPN hizmeti, 20 veya üzerinde ülke üzerinden internete bağlanıp, farklı konumlarda görünmenizi sağlayabiliyor. Bu sayede örneğin sadece ABD'ye özel bir hizmete ABD'deki bir VPN üzerinden ulaşmanız da mümkün hale geliyor. Ancak VPN'lerin bağlantınızı yavaşlatabileceğini söyleyelim.
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