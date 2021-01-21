iPad mini 6'ya Ait Olduğu Söylenen Resimlerdeki "Kocaman Delik" Şaşırttı

Apple'ın, yeni bir iPad mini üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Ama bu iPad'in, yani iPad mini 6'nın bizlere neler sunacağı hakkında şimdiye dek hiçbir şey öğrenebilmiş değildik.
Fakat bu durum yavaş yavaş değişiyor. xleaks7 tarafından internete sızdırılan resimler, kafa karıştırıcı bazı detayları gözler önüne sermiş durumda.
iPad mini 6'nın 9.15 inç'lik ekrana sahip olacağı, A14 Bionik yonga seti ile geleceği, sızdırılan bilgiler arasında ve bunlarda tabii ki şaşırtıcı bir yan yok. Ama konu sızan resimlere geldiğinde, ekranın altındaki büyük boşluk hemen dikkati çekiyor.
Sızıntının kaynağı, alt - orta kısımdaki bu boşluğun, parmak izi sensörüne ev sahipliği yapacağını söylüyor. Yani iPad mini 6 ile Touch ID'nin geri dönebileceği ortaya çıkıyor. Ama ekranın üzerinde bulunan bu kadar büyük bir boşluk, açıkçası göze pek hoş görünmüyor.
Apple'ın fiziksel bir Touch ID sensörü kullanması ve bu sensörü ekranı "delerek" yerleştirmesi büyük bir sürpriz olacaktır. Ama eğer şirket sensörü ekran altına gömecekse, o zaman bu büyük delik pek de anlamlı görünmüyor.
Kısacası Apple'ın ne yapmak istediğini, sızan bu resimlerle anlamak biraz zor. Neyse ki, iPad mini 6 hakkında daha fazla detayı, ilkbahar aylarında duyacağımızı düşünüyoruz. O zamana kadar, bu kafa karıştıran sızıntı, kafa karıştırmaya devam edecektir...
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