iPad mini 6'ya Ait Olduğu Söylenen Resimlerdeki "Kocaman Delik" Şaşırttı

İnternete sızan ve Apple'ın iPad mini 6'sına ait olduğu iddia edilen resimlerdeki bir detay, kafaları fena halde karıştırdı.

Kafaları karıştıran "delik"

Apple'ın, yeni bir iPad mini üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Ama bu iPad'in, yani iPad mini 6'nın bizlere neler sunacağı hakkında şimdiye dek hiçbir şey öğrenebilmiş değildik. 

Fakat bu durum yavaş yavaş değişiyor. xleaks7 tarafından internete sızdırılan resimler, kafa karıştırıcı bazı detayları gözler önüne sermiş durumda. 

iPad mini 6'nın 9.15 inç'lik ekrana sahip olacağı, A14 Bionik yonga seti ile geleceği, sızdırılan bilgiler arasında ve bunlarda tabii ki şaşırtıcı bir yan yok. Ama konu sızan resimlere geldiğinde, ekranın altındaki büyük boşluk hemen dikkati çekiyor.

Sızıntının kaynağı, alt - orta kısımdaki bu boşluğun, parmak izi sensörüne ev sahipliği yapacağını söylüyor. Yani iPad mini 6 ile Touch ID'nin geri dönebileceği ortaya çıkıyor. Ama ekranın üzerinde bulunan bu kadar büyük bir boşluk, açıkçası göze pek hoş görünmüyor.

Apple'ın fiziksel bir Touch ID sensörü kullanması ve bu sensörü ekranı "delerek" yerleştirmesi büyük bir sürpriz olacaktır. Ama eğer şirket sensörü ekran altına gömecekse, o zaman bu büyük delik pek de anlamlı görünmüyor.

Kısacası Apple'ın ne yapmak istediğini, sızan bu resimlerle anlamak biraz zor. Neyse ki, iPad mini 6 hakkında daha fazla detayı, ilkbahar aylarında duyacağımızı düşünüyoruz. O zamana kadar, bu kafa karıştıran sızıntı, kafa karıştırmaya devam edecektir...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Casper Nirvana X500 inceleme

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
ASUS ROG Phone 5 Görüntüleri Sızdı; Özelleştirilebilir Ekran Dikkat Çekiyor
Microsoft, "Bedava Windows 10" Yolunu Halen Kapatmadı
En Kolay VPN Çözümü: Opera'nın Dahili VPN'i Nasıl Kullanılır?
Netflix, Bu Başarısı ile Hem Rekor Kırdı, Hem Rakiplerine Göz Dağı Verdi
Pick'Em Challenge PUBG Global Invitational.S İle Geri Dönüyor

 

 