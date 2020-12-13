İşlemcisi Eski de Olsa da, 2021'de Ucuz Bir iPad ile Karşılaşabiliriz

Apple, daha düşük fiyatlı bir iPad üzerinde çalışıyor. iPhone 11 işlemcisine sahip bu yeni iPad 2021 yılında gelebilir. Peki, "ucuz fiyatı" ve özellikleri neler?

  • Ercan Uğurlu
2021'de Geliyor: iPhone 11 İşlemcili Ucuz iPad...

Apple, eylül ayında iPad Pro modellerinin yanında daha ucuz bir alternatif olması amacıyla yeni 10.2 inç ekranlı iPad'ini duyurdu. Ancak önümüzdeki yıl içinde gerçek anlamda ucuz bir iPad ile de karşılaşabiliriz. Gelen yeni bilgilere göre Apple, yeni bir iPad üzerinde çalışıyor, ancak bu yeni tabletin diğerlerinden daha uygun fiyatlı olması amaçlanıyor.

Apple'ın "ucuz iPad" olarak nitelendirilen tabletinin 2021 yılında piyasada olması bekleniyor. iPhone 11 işlemcisinden güç sağlayacak olan bu yeni iPad'in muhtemel çıkış tarihi ise 2021 yılının ilkbahar ayları olacak.

Sızdırılan bilgilere göre yeni iPad'de A13 Bionic işlemci yer alacak. Fiyatının 299 Dolar olacağına ilişkin bilgiler de bulunan tablette 10.5 inç büyüklüğünde bir ekran, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı mevcut olacak.

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