iPad Pro 2018, Büyük Bir iPhone X Olacak
Bu sene tanıtılacak olan iPad Pro 2018, görünümüyle büyük bir iPhone X'e benzeyebilir!
Yaklaşan iPad Pro lansmanı öncesinde gelen bilgiler, yeni gelecek olan tabletin büyükçe bir iPhone X olacağını gösteriyor. Şu an J3XX kod adıyla anılan iPad Pro 2018, 9to5Mac'in aktardıklarına göre, ekranın köşelerinin yuvarlatılmış ve inceltilmiş hatlarıyla iPhone X'e büyük bir benzerlik gösterecek.
9to5Mac'in iOS 12 geliştirici beta inceleme notlarında ortaya çıkan bu bilgiye göre, yeni iPad Pro tasarımıyla büyük ölçüde iPhone X'e benzeyecek. Hatta yeni tabletin adının iPad Pro X olabileceği bile şu an konuşulıyor. Yeni iPad Pro'nun, ekran çerçevelerinden arınacak olması home butonunu da ortadan kaldıracak pek tabii.
Yalnızca tasarım yönüyle değil, özellik bakımından da iPhone X'i temel alacağı söylenen iPad Pro 2018, muhtemelen FaceID'yi de destekleyecek.
Gelecek iPad Pro hakkında daha fazla bilgiyi eylül ayında düzenlenecek olan Apple lansmanında almayı umuyoruz.
Ercan Uğurlu
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