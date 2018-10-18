iPad Pro 2018, iPhone XS'ten Hızlı Olacak

Apple'ın iPad Pro 2018 tableti, işlem gücüyle iPhone XS'i bile fena halde gölgede bırakabilir!

iPad Pro 2018, iPhone XS'ten hızlı olacak

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