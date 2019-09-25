iPadOS 13.1 ve iOS 13.1 Yayınlandı!
Apple, iPad'leri için iPadOS 13.1 ve iPhone'ları için iOS 13.1 güncellemelerini resmi olarak yayınladı!
iOS 13 geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı ve stabilite sorunları ön plana çıkmıştı. Apple, verdiği sözü tutarak, çok kısa bir süre sonra iOS 13.1 güncellemesini yayınladı.
Ancak asıl haber, iPad kullanıcılarını ilgilendiriyor. Apple'ın iPadOS olarak yeniden adlandırdığı iPad işletim sistemi de, iOS 13.1 ile birlikte yayınlandı. iPadOS 13.1, iPad Air 2 ve sonrasında piyasaya sürülen tüm iPad modellerine yüklenebiliyor. İşin garip kısmı, iPadOS 13'ün hiç yayınlanmamış olması. Apple, iPadOS'un macerasını direkt olarak 13.1 sürümü ile başlatmayı seçmiş durumda.
iPadOS 13.1, karanlık mod gibi önemli bazı iOS 13 özelliklerini iPad'lere taşıyor. Ama iPadOS'a özel pek çok yenilik de söz konusu. Bu yenilikler arasında, yenilenmiş bir ana ekran tasarımı ve geliştirilmiş multi-tasking yetenekleri bulunuyor. Kullanıcılar artık, ekranı ikiye bölerek, herhangi bir aynı uygulamayı iki pencerede birlikte kullanabiliyor.
Güncellemeleri yüklemek için Ayarlar'a girip Genel bölümünü açmanız ve buradan "Yazılım Güncelleme" seçeneğine tıklamanız yeterli.
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