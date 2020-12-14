iPhone 1'den iPhone 12'ye Kadar Tüm iPhone Modelleri

Steve Jobs 2007'de iPhone 1'i tanıttığında, bu büyük bir devrimin de başlangıcı olmuştu. Peki ama iPhone 1'den bugünün iPhone 12'sine gelene kadar kaç iPhone modelini geride bıraktık? İşte 13 yılda karşımıza çıkan tüm iPhone modelleri...