iPhone 1'den iPhone 12'ye Kadar Tüm iPhone Modelleri

2007 yılında Steve Jobs ilk iPhone'u tanıtırken, akıllı telefonların bugün geldiği noktanın da müjdesini veriyordu aslında. Dokunmatik ekranlar, uygulamalar, mobil internet derken artık her işimizi bu küçük cihazlarla yapıyoruz.
Peki ama iPhone 1'den bugünün iPhone 12'sine gelene kadar hayatımıza hangi iPhone modelleri girdi? iPhone'lar, geride kalan 13 yıl içerisinde nasıl değişti; nasıl gelişti. Galerimizde iPhone 1'den başlayarak, şimdiye dek üretilen tüm iPhone modellerini bir araya getirdik. Şimdi gelin, iPhone'un nereden nereye geldiğine birlikte göz atalım.
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