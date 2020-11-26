Üzerinde Tek Bir Giriş Bile Bulunmayan iPhone 13 İçin Hazırlanın

Bir süredir Apple'ın portsuz bir iPhone üzerinde çalıştığı söyleniyor, ancak bugüne kadar net bir bilgi ile karşılaşmış değiliz. Fakat yeni gelen bir haber, iPhone 13'ün Apple'ın düşündüğü portsuz tasarımı benimseyebileceğini gösteriyor.
Apple sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser'ın Front Page Tech YouTube kanalındaki bir videoda, Apple'ın iPhone 13'ü portsuz tasarımla tasarlayabileceğini dile getirmiş. Bu konuya daha önce de değinen Prosser, geçtiğimiz mayıs ayında da benzer konuyu twitter üzerinden dile getirmişti. Konunun tekrar açılması ise, sızıntının güçlendiği anlamı taşıyor.
Bu konuyu güçlendiren bir diğer nokta ise kuşkusuz Apple'ın yeni ürettiği iPhone'ların kutularında şarj cihazını kaldırması. Şirket, gelecekteki iPhone'larda muhtemelen tamamen kablosuz şarj yöntemine geçmeyi düşünüyor.
Prosser, hani iPhone 13 modelinin portsuz tasarımla geleceğini ise açıklamamış. Ancak iPhone 12 serisine bakarsak, muhtemelen bu modelin iPhone 13 Pro Max olacağını söylemek zor değil. Alternatif olarak Apple, iPhone 13 mini'yi de portsuz yapabilir. Zira telefonun bağlantı noktalarını kaldırarak daha küçük bir iPhone'a imza atmak, Apple'ın çıkış noktası olarak almak isteyebileceği bir başarı.
Şimdilik bu konu sadece bir spekülasyon elbette. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili daha fazla bilgi gelecektir.
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