iPhone 11, 11 Pro ve Pro Max'i Karşılaştırdık!
Apple'ın yeni jenerasyon iPhone'larını, yani iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i tüm yönleriyle karşı karşıya getirdik!
- Ercan Uğurlu
Apple, dün akşam yaptığı tanıtımda yeni iPhone modellerini tanıttı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleriyle birlikte özellikle işlemci ve kamera adımlarında, kabaca yenilenmiş iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerine imza atan Apple, yeni modelleri yakında satışa sunacak. iPhone 11'leri 13 Eylül'de ön siparişe açacak olan Apple, 20 Eylül itibariyle de yeni iPhone'ları kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Peki, yeni iPhone'lar birbirlerinden ne gibi farklar barındırıyor? Bu makalemizde 3 iPhone 11 modelini, tasarımdan ekrana, kameradan teknik özelliklerine, batarya ve fiyatlarına kadar karşılaştırıyoruz.
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: Tasarım Karşılaştırması
Apple'ın tanıttığı 3 yeni iPhone 11 modeli de birbirine tasarım olarak benzer olduğu kadar, aynı zamanda selef modellere de oldukça benziyor. Hatta neredeyse aynı kasa yapısını kullandığını söyleyebileceğimiz 3 telefonun, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max'ten en önemli tasarımsal farkı arka yüzde yer alan kare biçimindeki kamera alanı.
Ekran üzerinde yine çentikli bir tasarımı benimseyen iPhone 11'ler arasında ise malzeme konusunda farklar var. iPhone 11'in çevresinde yer alan malzeme 7000 serisi alüminyum iken, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te bu çerçeve paslanmaz çelik olarak tercih edilmiş. Öte yandan kamera noktasında da iPhone 11'de 2 kamera yer alırken, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te 3 kamera mevcut.
Bu üçlü arasında en büyük boyutlu telefon iPhone 11 Pro Max olurken, en küçük model de iPhone 11 Pro oluyor. iPhone 11 Pro'nun boyutları 150.9 x 75.7 x 8.3 mm. Ortanca model iPhone 11, 150.9 x 75.7 x 8.3 mm boyutlarındayken, en uzun model olan Pro Max, 158 x 77.8 x 8.1 mm değerlerine sahip.
Telefonların ağırlıkları ise iPhone 11, 194 gram; iPhone 11 Pro, 188 gram ve iPhone 11 Pro Max, 226 gram şeklinde.
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: Ekran Karşılaştırması
Yeni iPhone 11'lerin ekranlarına gelince, her bir modelin farklı ekran büyüklüğüne sahip olduğunu söyleyelim. iPhone 11, 6.1 inç boyutla ortanca model olurken, iPhone 11 Pro, 5.8 inç büyüklüğünde, iPhone 11 Pro Max ise, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi.
Apple, iPhone 11'de Liquid Retina IPS LCD kullanmış. Ancak iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde Super Retina XDR OLED yer alırken, elbette bu 2 modelin görüntü kalitesi iPhone 11'e göre daha iyi. Çözünürlük noktasında da bu iki model daha yüksek görüntü sağlıyor. Öyle ki, iPhone 11'in ekran çözünürlüğü de tıklı iPhone XR gibi HD+, yani 828x1792 piksel.
iPhone 11 Pro'nun ekran çözünürlüğü 1125x2436 piksel, iPhone 11 Pro Max'in ise 1242x2688 piksel.
iPhone 11'in ekran çözünürlüğünün iPhone 11 Pro'dan daha düşük olması, ancak buna karşın ekran boyutunun daha büyük olması (6.1 inç), ekranın piksel yoğunluğunu da kuşkusuz olumsuz anlamda etkiliyor. iPhone 11'in ekran piksel yoğunluğu 326 ppi seviyesinde. iPhone 11 Pro'da bu değer 458 ppi, iPhone 11 Pro Max'te ise 458 ppi. Yani üst iki modelin ekranında pikseller daha sık işlenmiş durumda ve arkasına aldığı Super Retina XDR OLED panel desteğiyle beraber net olarak daha iyi görüntü üretiyorlar.
Öte yandan iPhone 11 Pro ve Pro Max'in, 2.000.000:1 kontrast oranına sahip ve 1200 nit parlaklığa ulaşabiliyor olması da önemli bir diğer detay oluyor.
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: Kamera Karşılaştırması
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max 3 kameraya sahipken, iPhone 11'in arkasında 2 mercek görüyoruz. Bu anlamda tasarım olarak da, ayrılan kare şeklinde kamera bölgesinde 2 kamera ile doldurulamadığı bir gerçek. Bu da garip bir görüntü oluşmasına neden oluyor.
3 telefonda da ana kamera ve ultra geniş kameralar sabit. Bunlar 12 MP çözünürlüğünde, f/1.8 diyaframlı ve 26mm'lik lensler olurken, faz algılamalı otofokus ve optik imaj sabitleyici içeriyorlar. İkinci kamera olan ultra geniş açılı lens ise 12 MP ve f/2.4 diyafram ana özelliklerine sahip.
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te yer alan 3'üncü kamera da, yine 12 MP ölçüsünde ve f/2.0 diyaframa sahip. 2x optik zum desteği sunan bu kamera, 10x dijital zum yeteneği de içeriyor.
3 telefonun her biri yine gece modu, 60 kare 4K video kaydı ve daha pek çok özellik bakımından aynı özelliklere kameralarında yer veriyor. Ayrıca 3 telefonda da kameralar çift tonlu dörtlü LED flaş mevcut.
Ön kameraya gelirsek, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerinin üçünde de aynı lense yer veriliyor. 12 MP, f/2.2 diyafamlı bu ön kameraya gelen yeni yetenek ise, 4K'da 60 kare video kayıt desteği. Öte yandan Face ID, yani yüz tanıma sistemini de geliştiren Apple, selef modellere göre daha etkin bir yüz tanıma sistemini bu modellerinde kullanıcılara sunduğunu iddia ediyor.
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: Pil Örmü Karşılaştırması
Elbette pil ömrü testlerini yapmadan bu karşılaştırmayı ancak kabaca yapabiliriz. Apple'ın lansmanda bahsettiği, iPhone 11 Pro'nun iPhone 11 XS'ten 4 saat, iPhone 11 Pro Max'in de iPhone XS Max'ten tam 5 saat daha fazla pil ömrü sunduğu şeklinde oldu. Öte yandan iPhone 11 de, Apple'ın söylemine göre, iPhone XR'dan 1 saat daha uzun pil ömrü vadediyor. Bunda kuşkusuz selef modellere göre genişleyen bataryaların etkisi olduğu gibi, aynı zamanda yenilenen işlemciler doğrultusunda daha düşük güç tüketiminin sağlanmasının da büyük etkisi var.
iPhone 11'in batarya kapasitesi 3110 mAh, iPhone 11 Pro'nun 3190 mAh, iPhone 11 Pro Max'in ise 3500 mAh.
Bu bataryalar, yenilenen işlemci ve Apple'ın vaatlerine göre artık 3 telefon da elimize ulaşırsa, nasıl bir pil performansı gösterdiğinden incelemede açıklarız.
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: Teknik Karşılaştırma
iPhone 11'lerin üçü de aynı işlemciyi kullanıyor: Apple A13 Bionic. 7nm+ fabrikasyon sürecinin eseri olan bu işlemci ile beraber Apple, selef işlemciye göre büyük hız ve daha düşük güç tüketimi getirdiği iddiasında. Hatta öyle ki, Apple, A13 Bionic işlemci ile beraber, şu an piyasanın en hızlı işlemcisini ürettiğini söylüyor. Bunların sonuçlarını elbette incelemelerde hep birlikte yakında göreceğiz.
RAM tarafına gelirsek, iPhone 11'de 4 GB RAM yer alırken, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te 6 GB RAM mevcut. Depolama alanları da benzer. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro'da 64 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alırken, 128 GB'lık bir seçenek yok. Bu kapasite yalnızca iPhone 11'de var. Ayrıca 64 GB ile 256 GB olarak da tercih edebiliyorsunuz.
iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: Fiyat Karşılaştırması
Evet, geldik fiyatlandırmaya ve çıkış tarihine. iPhone 11'ler 13 Eylül tarihinde ön siparişe girecek. Sonrasında ise 20 Eylül tarihinde kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Peki, iPhone 11'lerin fiyatları neler?
- 64 GB iPhone 11 fiyatı: 699 $
- 128 GB iPhone 11 fiyatı: 749 $
- 256 GB iPhone 11 fiyatı: 849 $
- 64 GB iPhone 11 Pro 999 $
- 256 GB iPhone 11 Pro 1149 $
- 512 GB iPhone 11 Pro 1349 $
- 64 GB iPhone 11 Pro Max 1099 $
- 256 GB iPhone 11 Pro Max 1249 $
- 512 GB iPhone 11 Pro Max 1449 $
3 telefonun da Türkiye'de ne kadar fiyatla satışa sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak yakında iPhone 11 Türkiye fiyatları da açıklanacaktır. Peki, sizce ne kadar olur? Yorumlarınızda, fiyat tahmininin yanı sıra yeni iPhone 11'leri beğendiniz mi, tercih etseniz hangisini satın alırdınız, bize yazın.
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