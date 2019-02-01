iPhone 11 3 Kamerayla mı Gelecek?
iPhone 11'da 3 kamera sesleri duyulurken, 2020 yılında çıkması beklenen iPhone 12 şimdiden konuşulmaya başladı bile.
- Ercan Uğurlu
Apple'ın bu yıl sonbaharda yeni telefonlarını tanıtacağını hepimiz biliyoruz. iPhone 11 olarak gelmesi beklenen yeni amiral gemileri, en az 2 modelle karşımıza çıkacak, bunlar da iPhone 11 ve iPhone 11 Max olacak. Elbette her tanıtılacak telefonda olduğu gibi bu modeller için de çok sayıda sızıntı var. Bunlardan biri de iPhone 11'de 3 kamera yer alacağı hakkında.
Son dönemde trend haline gelen çoklu kamera kullanımı, özellikle Huawe Mate 20 Pro'da en üst seviyeye ulaşmıştı hatırlarsanız. Tanıttığı iPhone XS, iPhone XS ve iPhone XR modelleriyle Mate 20 Pro'nun fotoğraf çekim yeteneklerine yetişemeyen Apple, çareyi gelecek telefonlarına bir kamera daha takmakta bulacak gibi. Yani iPhone 11'lerde 3'er kamera göreceğimiz kesin.
Elbette iş sadece fazla kamera olmasında bitmiyor, bunların megapiksel sayısını da arttırmalı, ayrıca gerekli yazılım desteğini de vermesi lazım. Bakalım Apple, bu konuda nasıl bir yol izleyecek...
iPhone 11 için gelen bir diğer rapor ise, telefonlarda geleneksel Lightning konnektörünün kalkarak, yerini USB-C'ye bırakacağına yönelik. Görünüşe göre Apple, bu yılki iPhone'ların bazı sürümleri üzerinde USB-C ile test gerçekleştiriyor. Apple, böyle bir değişiklik yaparsa, byük bir harekette bulunmuş olur.
iPhone 12 için lazer destekli 3D kamera iddiası!
Henüz iPhone 11 tanıtılmamışken şimdiden bir sonraki telefon konuşulmaya başladı. 2020 yılında tanıtılması beklenen iPhone 12 hakkında da önemli iddialar var. Bunlardan biri de, iPhone 12'de 3D destekli bir lazer kameranın yer alacağı.
Apple'ın 3D kamera teknolojisini, halihazırda mevcut TrueDepth ile değil, lazer tarayıcı ile tamamlayacağı konuşuluyor. Böylece 3D kamera ile yaklaşık 4.5 metreye kadar tanılama yapabilecek olan iPhone 12, bundan elbette Arttırılmış Gerçeklik noktasında fayda sağlayacak. Halihazırda iPhone X'lerde bulunan Face ID ise TrueDepth teknolojisiyle anca 20 ila 50 cm arası tanılama sağlayabiliyor.
Elbette iPhone 12 için daha çok zaman var. Telefon 2020 yılında piyasaya çıkacak. O zamana kadar önce merak etmemiz gereken iPhone 11 var önümüzde. Belki Apple, iPhone 11 ile büyük hayal kırıklığı yaratacak ve iPhone 12'ye ihtiyaç bile kalmayacak. Kim bilebilir ki?
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