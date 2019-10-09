iPhone 11'in Başarısı AMD Ryzen'i Olumsuz Etkileyebilir
Yeni bir iddiaya göre iPhone 11'in yüksek satış rakamları, AMD Ryzen 3000 işlemci ve Navi ekran kartlarının üretiminde önemli sorunlar yaratabilir!
Apple'ın iPhone 11 satışları şu ana kadar gayet iyi gidiyor, ancak bu AMD için pek iyi bir haber olmayabilir. Bunun nedeni, Apple gibi AMD'nin de TSMC'nin yongalarını kullanması.
AMD'nin en son nesil Ryzen 3000 işlemcilerde ve Navi grafik kartlarında kullandığı 7nm yongalara olan talep, şu sıralar oldukça yüksek. Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 10 artırmak için tedarikçilerine talimat verdiği iddiasını sizlerle paylaşmıştık. Bu, 8 milyon daha iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelinin üretileceği anlamına geliyor.
Bu durum TSMC'nin yükünü artırdığından, firmanın ürün teslim süresi iddiaya göre üçe katlanmış durumda. Dedikodulara göre TSMC, müşterilerinden 2020'nin tüm siparişlerini şimdiden almış durumda.
TSMC'nin büyük bir müşterisi olan AMD'nin bu durumdan etkilenmemesi gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Nihayetinde iki firma arasında yapılmış ciddi anlaşmalar bulunuyor. Ancak şu sıralar AMD'yi endişelendirecek dedikodular havada uçuşuyor. Bu durumdan yeni nesil kartlarında 7nm teknolojisine geçecek olan Nvidia'nın da etkileneceği söyleniyor.
TSMC, 7nm üretim kapasitesi artırmak için harekete geçmiş durumda, ancak bunu yeterince hızlı yapıp yapamayacağını zaman gösterecek.
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